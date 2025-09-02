Azamgarh News: फर्जी नियुक्ति में शिक्षा अधिकारियों पर गिरी गाज, एडी बेसिक,और बीएसए समेत 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में पांच शिक्षिकाओं की फर्जी नियुक्ति प्रबंधक की मिलीभगत से की गई थी। मामले की शिकायत पर 2022 में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) ने जांच की और नियुक्तियों को अवैध ठहराया। इसके बाद मार्च 2025 में बीएसए राजीव पाठक ने पांच शिक्षिकाओं, विद्यालय प्रबंधक और एडी बेसिक के Exact मुकदमा दर्ज कराया था।