Azamgarh News: खौफनाक, मां बाप ने ही की बेटे की हत्या, पत्नी और बेटा घायल



मृतक की पत्नी शबाना बानो ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि घर के सभी लोगों ने एकजुट होकर उसके पति की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी मुबारकपुर ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है।