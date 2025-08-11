11 अगस्त 2025,

आजमगढ़

Azamgarh News: ईंट से कूंचकर युवक की हत्या, मौके पर फोर्स तैनात, मचा कोहराम

गांव में रविवार को शराब के भुगतान को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुरजनपुर निवासी संग्राम (32) पुत्र श्यामलाल देशी शराब की दुकान के पास मेवालाल के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान भुगतान को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 11, 2025

Azamgarh news
Pc: patrika

Azamgarh murder news: आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सुरजन गांव में रविवार को शराब के भुगतान को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुरजनपुर निवासी संग्राम (32) पुत्र श्यामलाल देशी शराब की दुकान के पास मेवालाल के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान भुगतान को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई।

विवाद बढ़ने पर मेवालाल ने संग्राम के सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक चार भाइयों में सबसे छोटा था और एक पुत्री का पिता था। वह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि आरोपी मेवालाल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

11 Aug 2025 03:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: ईंट से कूंचकर युवक की हत्या, मौके पर फोर्स तैनात, मचा कोहराम

