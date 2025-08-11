Azamgarh News: ईंट से कूंचकर युवक की हत्या, मौके पर फोर्स तैनात, मचा कोहराम

Azamgarh murder news: आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सुरजन गांव में रविवार को शराब के भुगतान को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुरजनपुर निवासी संग्राम (32) पुत्र श्यामलाल देशी शराब की दुकान के पास मेवालाल के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान भुगतान को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई।