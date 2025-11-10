पहले बारिश से खराब हुई फसलें, अब बिजली विभाग ने थमाया दोगुना बिजली बिल

किसानों के अनुसार इस बार बिजली विभाग ने पांच से दस हजार रुपए तक के बिजली बिल जारी किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से मुरझड़ के किसान को 6970 रुपए, फेंकनलाल पटले को 7547 रुपए का और बुढिय़ा गांव के किसान राजेश मेश्राम जिसने अपनी पत्नी के नाम से कनेक्शन लिया हुआ है उसे 10247 रुपए का बिजली बिल जारी किया गया है। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में उतना वॉटर लेवल ही नहीं है कि दो हार्स पॉवर की मोटर पानी खींच पाए। एक हार्स पॉवर की मोटर का उपयोग उन्होंने किया है। उसमें भी पकी फसल पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। उनके पास साल भर के राशन पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वे इतनी बड़ी राशि कैसे जमा कर पाएंगे। उन्होंने शासन प्रशासन की रियायत की उम्मींद जताई है।