स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट की सिरमौर बनने जालंधर और कोलकाता के बीच होगी भिड़ंत

बता दें कि टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 1 बजे से साउथ इस्टर्न रेल्वे कोलकाता ने कैनरा बैंक बैंगलुरू के मध्य खेला गया। इसमें कोलकाता की टीम शुरू से ही हावी रही और बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए 3-1 गोल से विजयी हुई। वहीं दूसरा मैच बीएसएफ जालंधर व सदर्न कमाडेंट बैंगलुरू के बीच हुआ। जिसमें खेल शुरू होते ही बैंगलुरू के खिलाड़ी ने गोल कर टीम को 1 गोल से बढ़त दिलाई। वहीं पहले ही हॉफ में जालंधर ने भी गोल कर 1-1 गोल से बराबरी कर दी। दूसरा गोल दूसरे हॉफ का खेल शुरू होते ही बैंगलुरू ने गोल कर फिर बढ़त बना ली। मध्यांतर तक बैंगलुरू 2-1 से बढ़त में थी। लेकिन मध्यांतर के बाद जालंधर ने गोल कर मैच 2-2 गोल से बराबरी पर ला दिया। चौथे हॉफ में बैंगलुरू ने गोल कर 3-2 से बढ़त बनाई, लेकिन खेल समाप्ति के अंतिम 1 मिनट में जालंधर के खिलाड़ी ने शानदार मैदानी गोल कर 3-3 गोल की बराबरी पर ला दिया। इस तरह निर्धारित समय तक दोनों टीम 3-3 गोल की बराबरी पर रही। जिससे पैनाल्टी शूट आउट से हार-जीत का फैसला किया गया। इसमें जालंधर टीम विजयी होकर फाइनल में पहुंची। ये मैच काफी रोमांचक हुआ और दर्शकों ने पूरे खेल का भरपूर आनंद उठाया।