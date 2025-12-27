जल संकट से निपटने नपा ने अब तक शुरू नहीं की तैयारी

शहर की नगर पालिका परिषद के पास 2-2 जल आवर्धन योजना होने के बावजूद शहर के सभी 33 वार्डों में 24 घंटे भरपूर पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आगामी सीजन से गर्मी की शुरुआत होनी है। जिसे देखते हुए अब तक वैनगंगा नदी के छोटे पुल में राहत का डैम बन जाना था, लेकिन अब तक मौके पर काम शुरू नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी में भी शहर में पेयजल मुहैया हो सकें, इसके लिए वैनगंगा नदी के छोटे पुल पर बांध बनाकर नदी के जल को एकत्रित किया जाता है। ताकि फिल्टर प्लांट की मोटर में पानी की उपलब्धता बनी रहे। शहर में गर्मीभर एक समय किसी तरह से पानी मुहैया कराया जा सकें। लेकिन इस बार बार पुल पर पानी रोकने कोई प्रयास शुरू नहीं किए गए हैं।