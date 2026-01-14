हाइवे की गुणवत्ता सही नहीं, ओवरब्रिज का निर्माण भी खराब, जिम्मेदारों पर करें कार्रवाई

कहा कि घटिया पेच वर्क करने वाले ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। सांसद ने कहा कि नगर पालिका स्वीमिंग पुल के लिए स्वीकृत एक करोड़ रुपए की राशि का सदुपयोग कर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उसे बनाए। यह केवल टेंक नहीं बनना चाहिए बल्कि उसमें लगने वाले सभी उपकरण एवं सुविधाएं होनी चाहिए। एक करोड़ की लागत से लाइब्रेरी एवं एक करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे म्युनिसिपल स्कूल भवन को भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए। आवारा कुत्तों को पकडऩे की कार्रवाई की जाए।