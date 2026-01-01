Ballia News : ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश, पटरी से निकली मिलीं 71 क्लिप, मुकदमा दर्ज



उधर, आरपीएफ के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कितनी क्लिप हटाई गई थीं और इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। समय पर मिली सूचना और त्वरित कार्रवाई के चलते एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया।