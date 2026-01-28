Ballia News: सरयू नदी पर बन रहे पुल का ढांचा गिरने से बड़ा हादसा,4 मजदूर दबे 2 की हालत गंभीर



घटना बुधवार सुबह लगभग 11:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। इस दुर्घटना में चार मजदूर घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और उभांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उभांव इंस्पेक्टर संजय शुक्ल ने दलबल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत कार्य को तेज कराया। घायलों की पहचान बिहार निवासी आमिर अंसारी (50), इस्माइल (26), नूर मोहम्मद (40) तथा अब्दुल्लाह (20) के रूप में हुई है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार, आर.एन.सी. इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब 650 करोड़ रुपये की लागत से इस पुल परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण के दौरान पिलर के लिए खड़ा किया गया भारी सरिया का ढांचा अचानक असंतुलित होकर गिर गया, जिससे यह हादसा हुआ।