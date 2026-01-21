Ballia News: सड़क दुर्घटना में इंस्पेक्टर की मौत, मचा कोहराम



वाराणसी के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें लगने के कारण उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। उप निरीक्षक वरुण कुमार मूल रूप से चंदौली जिले के मुगलसराय स्थित आनंद नगर काली महल के निवासी थे। वे अपने कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार और अनुशासित कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। पुलिस विभाग में उनका व्यवहार सहयोगात्मक था, जिसके चलते वे अधिकारियों और जवानों के बीच लोकप्रिय थे।

उनके असामयिक निधन की सूचना जैसे ही परिवार को मिली, घर में कोहराम मच गया। परिजन वाराणसी के लिए रवाना हो गए। वहीं, बलिया और चंदौली जिले के पुलिस अधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है।