बलिया

Ballia News: सड़क दुर्घटना में इंस्पेक्टर की मौत, मचा कोहराम

Ballia Police: बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र में तैनात 2017 बैच के उप निरीक्षक वरुण कुमार का मंगलवार सुबह वाराणसी में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। साथी अधिकारी और कर्मचारी गहरे सदमे में हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उप

बलिया

image

Abhishek Singh

Jan 21, 2026

Ballia Police: बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र में तैनात 2017 बैच के उप निरीक्षक वरुण कुमार का मंगलवार सुबह वाराणसी में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। साथी अधिकारी और कर्मचारी गहरे सदमे में हैं।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, उप निरीक्षक वरुण कुमार रविवार को अपनी मोटरसाइकिल से बलिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक सामने आ गई नीलगाय से उनकी मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया।

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत


वाराणसी के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें लगने के कारण उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। उप निरीक्षक वरुण कुमार मूल रूप से चंदौली जिले के मुगलसराय स्थित आनंद नगर काली महल के निवासी थे। वे अपने कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार और अनुशासित कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। पुलिस विभाग में उनका व्यवहार सहयोगात्मक था, जिसके चलते वे अधिकारियों और जवानों के बीच लोकप्रिय थे।
उनके असामयिक निधन की सूचना जैसे ही परिवार को मिली, घर में कोहराम मच गया। परिजन वाराणसी के लिए रवाना हो गए। वहीं, बलिया और चंदौली जिले के पुलिस अधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है।


पुलिस विभाग की ओर से उनके सम्मान में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कर्तव्य पथ पर एक जिम्मेदार और कर्मठ अधिकारी की इस तरह हुई मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

21 Jan 2026 06:11 pm

Ballia News: सड़क दुर्घटना में इंस्पेक्टर की मौत, मचा कोहराम

