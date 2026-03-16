बलिया में दुकान में लगी भीषण आग, मां-बेटे की धुंए से दम घुटकर मौत, पति गंभीर रूप से घायल

जानकारी के मुताबिक, चिलकहर बाजार में नीरज चौरसिया की किराने की दुकान है। बताया जा रहा है की दुकान के ऊपर ही उनका परिवार रहता था। रविवार की देर रात अचानक दुकान में आग लग गई और परिवार बाहर नहीं निकल सका। बताया जा रहा है कि बाहर निकलने का रास्ता एक ही था इस वजह से नीरज को छत पर से कूद कर अपनी जान बचाने पड़ी। वहीं, आग और धुएं के कारण दम घुटने से उनकी पत्नी रिंकी (24) और 4 वर्ष के बेटे धीरज की मौत हो गई।