Ballia News: बलिया में दिल दहला देने वाली घटना, घर में लगी आग में मां बेटे की जल कर मौत, पति घायल, फायर ब्रिगेड के साथ एसपी मौके पर



दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मामले की गहन जांच की जा रही है।