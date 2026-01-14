Ballia News: सड़क हादसे में छात्र की मौत, मचा कोहराम



प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाइक सवार छात्र ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनकी बाइक सामने से आ रहे एक चार पहिया वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों छात्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को सड़क से उठाया और एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर पहुंचाया।