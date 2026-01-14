14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: सड़क हादसे में छात्र की मौत, मचा कोहराम

बेल्थरा रोड क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 14 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा चौकियां–बेल्थरा मार्ग पर स्थित आदित्य मैरेज हॉल के समीप उस समय हुआ, जब तीन छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे।

2 min read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Jan 14, 2026

Ballia

Ballia news,pic- patrika

Ballia News: बलिया जिले के बेल्थरा रोड क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 14 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा चौकियां–बेल्थरा मार्ग पर स्थित आदित्य मैरेज हॉल के समीप उस समय हुआ, जब तीन छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाइक सवार छात्र ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनकी बाइक सामने से आ रहे एक चार पहिया वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों छात्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को सड़क से उठाया और एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर पहुंचाया।


सीएचसी सीयर में डॉक्टरों ने जांच के बाद एक छात्र को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान टेकनपुरा निवासी धनंजय यादव के 14 वर्षीय पुत्र करन यादव के रूप में हुई है। करन अपने दो भाइयों में सबसे बड़ा था और घटना के समय बाइक चला रहा था। करन की असामयिक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव में भी शोक का माहौल है।


हादसे में घायल हुए अन्य छात्रों में चौकियां निवासी 16 वर्षीय प्रिंस कुमार शामिल हैं, जिनका दाहिना पैर टूट गया है। उनका इलाज सीएचसी में चल रहा है। तीसरे घायल छात्र की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की संभावना है।


घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 08:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: सड़क हादसे में छात्र की मौत, मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगा कर ‘नित्यक्रिया’ कर था शख्स; स्पीड में ट्रेन आई और काट डाला

man defecating on a railway track with earphones on speeding train passed by and struck him
बलिया

Ballia News: बलिया बिहार बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद

Ballia news
बलिया

Ballia News: एक ही लड़की के प्यार में पागल थे युवक,भेद खुलने पर दोनों ने खाया ज़हर, एक की मौत

Ballia news
बलिया

Ballia News: दो बीएलओ शिक्षकों के विरुद्ध एसडीएम ने को कार्रवाई, मचा हडकंप

Ballia news
बलिया

Ballia News: नए वर्ष पर दो गुटों में हुई जबरदस्त मार पीट में एक की मौत, दूसरा गंभीर

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.