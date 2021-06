दुर्ग पुलिस ने बलरामपुर जिले से ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार, नौकरी लगाने लिया था 3 लाख एडवांस

वाड्रफनगर. बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर चौकी अंतर्गत ग्राम बरती कला से ठगी के आरोप में दुर्ग जिले की नेवई थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा विद्युत विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। (Swindle in the name of Job)

उसके झांसे में आकर एक युवक ने उसे 3 लाख रुपए बतौर एडवांस दिए थे। नौकरी नहीं लगने पर युवक ने जब रुपयों की मांग की तो उसने चेक थमा दिया था लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए थे।

Read More: मेरी अच्छी पहुंच है, हाईकोर्ट व तहसील में नौकरी लगवा दूंगी कहकर महिला प्यून ने बेरोजगारों से ठगे 31.40 लाख



दुर्ग जिले के नेवई थाने में कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम परसवानी निवासी धात्री साहू पति नागेंद्र साहू ने 19 जनवरी 2021 को लिखित शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत बरतीकला निवासी शिव कुमार चौरसिया पिता रामदयाल चौरसिया द्वारा उसके भाई सोमकांत गजपाल का विद्युत विभाग में नौकरी लगाने के नाम 6 लाख की मांग कर अग्रिम राशि के रूप में 3 लाख नकद की ठगी की है।

नौकरी नहीं लगने पर जब महिला ने शिवकुमार से रुपए वापस करने की बात कही तो उसने दो चेक दिए। इसमें एक 30 हजार व दूसरा 2 लाख 70 हजार रुपए का था। लेकिन जब ये दोनों चेक बैंक में लगाए गए तो खाते में रकम ही नहीं थी, इस कारण दोनों बाउंस हो गए थे। महिला को ठगी का एहसास हो चुका था।

Read More: आरक्षक की नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से 1 लाख 90 हजार की ठगी, कहा था- मेरी पुलिस ऑफिसरों से अच्छी जमती है



महिला ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट

महिला की लिखित शिकायत के बाद नेवई पुलिस ने मामले में धारा 420 का अपराध दर्ज किया था। फिर जांच के बाद नेवई पुलिस ने वाड्रफनगर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद नेवई पुलिस की टीम वाड्रफनगर पहुंची व बरतीकला में दबिश देकर आरोपी शिवकुमार चौरसिया को गिरफ्तार कर दुर्ग के लिए रवाना हो गई।