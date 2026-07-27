पीठ पत्रिका.सीमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र में किसानों के बढ़ते सिंचाई स्त्रोत से किसानों की आरे से खरीफ, रबी, जायद फसलों के अतिरिक्त सब्जियों की पैदावार करने लगे है। खरीफ फसल में उड़द, मक्का, अरहर, कपास, धान, मूंगफली तिल, अरण्डी के साथ फलदार पौधे, सब्जी के पौधे से हरी मिर्च, करेला, भिंडी, लौकी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टीडूरी, तुरई, टमाटर, केला, कददू समेत अन्य की पैदावार से नकद आमदनी पाते है।जिससे अब बाजार में सब्जियों के रोप की बिक्री शुरू हो गई है। कुछ किसान व्यवसाई द्वारा हरी मिर्ची,टमाटर,बैंगन के अंकुरित रोप का स्टॉल सजा बिक्री शुरू की गई है।