विकास भवन में लगी आग, मनरेगा कार्यालय धुएं-लपटों से घिरा, अफरा-तफरी के बीच कर्मचारियों ने ऐसे बचाई जान

मुख्य विकास अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल दमकल को बुलाया गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, लेकिन इसकी जांच कराई जा रही है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग से कार्यालय में रखे जरूरी दस्तावेज और फर्नीचर को नुकसान पहुंचने की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया।