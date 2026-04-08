विकास भवन में लगी आग, मनरेगा कार्यालय धुएं-लपटों से घिरा, अफरा-तफरी के बीच कर्मचारियों ने ऐसे बचाई जान

शाहजहांपुर। विकास भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित मनरेगा कार्यालय में बुधवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। खिड़कियों से उठते धुएं और लपटों को देखकर कर्मचारियों में दहशत फैल गई और वे जान बचाने के लिए तुरंत बाहर की ओर भागे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
दोपहर करीब दो बजे जैसे ही मनरेगा कार्यालय की खिड़कियों से धुआं निकलता दिखाई दिया, आसपास के कमरों में काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कुछ ही पलों में धुआं तेज हो गया और हल्की लपटें भी दिखाई देने लगीं। स्थिति को भांपते हुए कर्मचारी तुरंत बाहर निकल आए। कई लोग घबराहट में सीढ़ियों की ओर दौड़े, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका। वहीं सदर थाना प्रभारी बृजेश सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को खाली कराते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। कुछ समय के लिए विकास भवन परिसर में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई।
मुख्य विकास अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल दमकल को बुलाया गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, लेकिन इसकी जांच कराई जा रही है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग से कार्यालय में रखे जरूरी दस्तावेज और फर्नीचर को नुकसान पहुंचने की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग