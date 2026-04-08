तेज रफ्तार पिकअप ने बुजुर्ग को रौंदा, ट्रक से टकराकर पलटी, मौत के बाद सीमा विवाद में उलझी पुलिस

हादसे के बाद परसाखेड़ा चौकी पुलिस और फतेहगंज पश्चिमी पुलिस के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद सामने आया। दोनों थाने घटना स्थल को अपने-अपने क्षेत्र से बाहर बताते रहे, जिसके चलते पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी रही। मृतक चंद्रपाल गंगवार के परिवार में पत्नी सावित्री देवी, पुत्र हरेंद्र गंगवार और पुत्री सोनिया हैं। बेटे की शादी हो चुकी है, जबकि बेटी अविवाहित है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।