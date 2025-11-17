बरेली में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, 247 वाहनों पर कार्रवाई, 1.15 करोड़ रुपए वसूला

जिला प्रशासन ने बताया कि अवैध खनन न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पर्यावरण और सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ओवरलोड वाहन सड़कें तोड़ते हैं और नदियों, जंगलों में अंधाधुंध खनन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। डीएम ने सभी एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बार-बार पकड़े जाने वाले वाहनों के खिलाफ स्थायी निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।