Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, 247 वाहनों पर कार्रवाई, 1.15 करोड़ रुपए वसूला

जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने इस वित्तीय वर्ष में सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना वसूला है। डीएम के निर्देश पर अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक चलाए गए विशेष अभियान में कुल 247 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जबकि 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 17, 2025

बरेली। जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने इस वित्तीय वर्ष में सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना वसूला है। डीएम के निर्देश पर अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक चलाए गए विशेष अभियान में कुल 247 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जबकि 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया। लगातार बढ़ रही शिकायतों, पर्यावरणीय नुकसान और राजस्व हानि को देखते हुए प्रशासन ने इस साल अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी नजर रखी है।

अभियान में 247 वाहनों पर कार्रवाई

जिला प्रशासन की टीमों ने सात महीनों तक अलग-अलग थाना क्षेत्रों में औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान भोजीपुरा थाना क्षेत्र से 40, इज्जतनगर से 45 और देवरनिया से 25 अवैध वाहन पकड़े गए। इसके अलावा 100 से अधिक वाहनों के अधिक चालान किए गए। अप्रैल से अक्टूबर तक कुल 247 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।

अवैध खनन से राजस्व और पर्यावरण को नुकसान

जिला प्रशासन ने बताया कि अवैध खनन न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पर्यावरण और सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ओवरलोड वाहन सड़कें तोड़ते हैं और नदियों, जंगलों में अंधाधुंध खनन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। डीएम ने सभी एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बार-बार पकड़े जाने वाले वाहनों के खिलाफ स्थायी निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

अब खनन वाहनों में लगेगा जीपीएस ट्रैकर

शासन के आदेश पर अब खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों को वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सभी खनन वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा, जिससे उनका रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी और अवैध खनन पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी।

जिला खनन अधिकारी का बयान

जिला खनन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन करने वाले वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक कुल 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। अब खनन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगवाने की तैयारी की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 10:05 pm

Published on:

17 Nov 2025 10:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, 247 वाहनों पर कार्रवाई, 1.15 करोड़ रुपए वसूला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने वाले गिरोह का फरार आरोपी दो साल बाद गिरफ्तार, अब खोलेगा कई राज

बरेली

नगर निगम ने रोका भुगतान, ठेकेदार ने छोड़ा नाले का काम, ट्रांसफार्मर भी बना बाधा, जाने क्या बोले नगर आयुक्त और ठेकेदार

बरेली

प्रेम विवाह के आठ महीने बाद युवती की मौत, परिजनों ने एंबुलेंस रोककर कैंट थाने में किया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ

बरेली

बरेली में एयरफोर्स हेलिकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, जाने क्यों हुआ ऐसा

बरेली

दरगाह आला हजरत न जाकर अखिलेश ने नाराज़ किए बरेलवी मुसलमान, मौलाना शहाबुद्दीन ने कही ये बड़ी बात

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.