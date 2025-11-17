बरेली में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, 247 वाहनों पर कार्रवाई, 1.15 करोड़ रुपए वसूला

बरेली। जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने इस वित्तीय वर्ष में सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना वसूला है। डीएम के निर्देश पर अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक चलाए गए विशेष अभियान में कुल 247 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जबकि 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया। लगातार बढ़ रही शिकायतों, पर्यावरणीय नुकसान और राजस्व हानि को देखते हुए प्रशासन ने इस साल अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी नजर रखी है।
जिला प्रशासन की टीमों ने सात महीनों तक अलग-अलग थाना क्षेत्रों में औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान भोजीपुरा थाना क्षेत्र से 40, इज्जतनगर से 45 और देवरनिया से 25 अवैध वाहन पकड़े गए। इसके अलावा 100 से अधिक वाहनों के अधिक चालान किए गए। अप्रैल से अक्टूबर तक कुल 247 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।
जिला प्रशासन ने बताया कि अवैध खनन न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पर्यावरण और सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ओवरलोड वाहन सड़कें तोड़ते हैं और नदियों, जंगलों में अंधाधुंध खनन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। डीएम ने सभी एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बार-बार पकड़े जाने वाले वाहनों के खिलाफ स्थायी निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
शासन के आदेश पर अब खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों को वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सभी खनन वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा, जिससे उनका रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी और अवैध खनन पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी।
जिला खनन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन करने वाले वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक कुल 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। अब खनन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगवाने की तैयारी की जा रही है।
