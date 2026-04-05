मोबाइल पर आया बिजली का मैसेज… अनदेखा किया तो कट जाएगा कनेक्शन, जानें क्यों

शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। अब तक करीब डेढ़ लाख घरों और प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। विभाग का लक्ष्य है कि एक साल के भीतर बाकी करीब सात लाख पुराने मीटर भी बदल दिए जाएं। नए कनेक्शन पर अब सीधे प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर में बैलेंस से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर भेजी जा रही है। उपभोक्ता को कुल पांच बार मैसेज अलर्ट मिलेगा—पहले बैलेंस अपडेट, फिर प्रीपेड में बदलाव, इसके बाद 30 फीसदी और 10 फीसदी बैलेंस बचने पर चेतावनी। आखिरी अलर्ट बैलेंस खत्म या निगेटिव होने पर मिलेगा। इसके बाद भी तीन दिन तक रीचार्ज नहीं किया तो बिजली काट दी जाएगी।