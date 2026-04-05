गैंगलीडर पर नहीं छोटे कारोबारियों की कुर्की, सहारनपुर पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल, 27 आरोपी, कार्रवाई सिर्फ 5 पर

बरेली में शराब कारोबारी मनोज जायसवाल और उसके भाई नीरज जायसवाल की 48.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी गई, जिससे यह संदेश गया कि कार्रवाई सख्त है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब गैंग में 27 लोग शामिल हैं तो निशाना सिर्फ कुछ लोगों पर ही क्यों? गैंग में शामिल कई अन्य कारोबारी, कर्मचारी और यहां तक कि आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारी भी अब तक कार्रवाई से बाहर हैं।

डीएम सहारनपुर के आदेश में जिन पांच लोगों की संपत्ति कुर्क करने की बात कही गई थी, उनमें मनोज जायसवाल, नीरज जायसवाल, अजय जायसवाल (बरेली), अशोक दीक्षित (उन्नाव) और अरविंद वर्मा (शाहजहांपुर) शामिल हैं। इनमें से मनोज और नीरज की संपत्ति कुर्क हो चुकी है, जबकि बाकी तीन की कार्रवाई अभी लंबित है।