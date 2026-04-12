बदसलूकी पर गिरी गाज: SSP ने नवाबगंज इंस्पेक्टर क्राइम को किया सस्पेंड, विभागीय जांच भी शुरू, महकमे में हलचल

सूत्रों के मुताबिक, निरीक्षक जयपाल सिंह के कार्यशैली और व्यवहार को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। मामला जब उच्चाधिकारियों तक पहुंचा तो इसकी जांच कराई गई। शुरुआती पड़ताल में ही दुर्व्यवहार के आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसएसपी ने बिना देर किए सख्त कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। जैसे ही निलंबन की खबर सामने आई, पुलिस लाइन से लेकर थानों तक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई पुलिसकर्मी इस कार्रवाई को बड़ा संदेश मान रहे हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि हाल के दिनों में पुलिस की छवि को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, ऐसे में यह कार्रवाई एक उदाहरण के तौर पर देखी जा रही है।