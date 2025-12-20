ईंट से कुचलकर चाचा ने की भतीजे की हत्या, पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर नशे में हो गया बेकाबू

सिरौली थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद में हत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आरोपी फूलचंद की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।