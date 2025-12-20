ईंट से कुचलकर चाचा ने की भतीजे की हत्या, पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर नशे में हो गया बेकाबू

बरेली। सिरौली थाना क्षेत्र के गांव बेलबुझिया में एक युवक की ईंट से चेहरा कूचकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह उसका शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बदायूं के धर्मपुर गांव निवासी मृतक तोताराम काफी समय से बेलबुझिया गांव में रह रहा था। शुक्रवार देर रात उसके रिश्ते के चाचा फूलचंद ने किसी बात को लेकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
तोताराम और फूलचंद दोनों साथ में रहते थे और अक्सर एक साथ शराब पीते थे। शुक्रवार रात भी दोनों ने जमकर शराब पी थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि फूलचंद ने गुस्से में आकर पास में पड़ी ईंट से तोताराम के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
घटना के समय तोताराम की पत्नी घर पर नहीं थी। वह मायके गई हुई थी। शनिवार सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा और अंदर झांकने पर खून से सना शव पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही मृतक की पत्नी भी मायके से लौट आई। पति का शव देखकर उसका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
सिरौली थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद में हत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आरोपी फूलचंद की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
