Jaipur : मातम में बदल गई शादी की खुशियां, ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, 3 माह बाद थी शादी

जयपुर। कोटखावदा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के भाई ने बुधवार रात को थाने में मामला दर्ज कराया है।
थानाधिकारी भरत महर ने बताया कि छोटूलाल मीना की रिपोर्ट के अनुसार उसका भाई इंद्राज मीना (22) पुत्र रामनारायण मीना निवासी कुशलपुरा (रामनगर) पैदल चलते हुए कोटखावदा सड़क मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में इंद्राज गंभीर रूप से घायल हो गया।
मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत कोटखावदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए रेफर कर दिया। इसके बाद घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि इंद्राज दो बहनों और तीन भाइयों में सबसे छोटा था और करीब तीन माह बाद उसकी शादी होने वाली थी। अचानक हुई इस हादसे परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
