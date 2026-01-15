Jaipur : मातम में बदल गई शादी की खुशियां, ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, 3 माह बाद थी शादी

थानाधिकारी भरत महर ने बताया कि छोटूलाल मीना की रिपोर्ट के अनुसार उसका भाई इंद्राज मीना (22) पुत्र रामनारायण मीना निवासी कुशलपुरा (रामनगर) पैदल चलते हुए कोटखावदा सड़क मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में इंद्राज गंभीर रूप से घायल हो गया।