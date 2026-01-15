15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

Jaipur : मातम में बदल गई शादी की खुशियां, ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, 3 माह बाद थी शादी

कोटखावदा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के भाई ने बुधवार रात को थाने में मामला दर्ज कराया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्सी

image

kamlesh sharma

Jan 15, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। कोटखावदा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के भाई ने बुधवार रात को थाने में मामला दर्ज कराया है।

थानाधिकारी भरत महर ने बताया कि छोटूलाल मीना की रिपोर्ट के अनुसार उसका भाई इंद्राज मीना (22) पुत्र रामनारायण मीना निवासी कुशलपुरा (रामनगर) पैदल चलते हुए कोटखावदा सड़क मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में इंद्राज गंभीर रूप से घायल हो गया।

मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत कोटखावदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए रेफर कर दिया। इसके बाद घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि इंद्राज दो बहनों और तीन भाइयों में सबसे छोटा था और करीब तीन माह बाद उसकी शादी होने वाली थी। अचानक हुई इस हादसे परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।

ये भी पढ़ें

Pali: खुशियां मातम में बदलीं, माता-पिता गलियों में मासूम तमन्ना को तलाशते रहे, घर में ही मिली बेटी की लाश
पाली
girl death, girl death in pali, death due to drowning, girl death due to drowning, pali news, rajasthan news, बच्ची की मौत, पाली में बच्ची की मौत, डूबने से मौत, डूबने से बच्ची की मौत, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 04:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Jaipur : मातम में बदल गई शादी की खुशियां, ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, 3 माह बाद थी शादी

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वार्ड पंच से सरपंच तक: गांव-गांव में तेज हुई पंचायत चुनाव की सरगर्मी, बस्सी-तूंगा में 623 वार्डों का गठन

Rajasthan Panchayat Election
बस्सी

राजस्थान में यहां बन रहा 86KM लंबा सुपर एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा जुड़ेगा; सफर होगा आसान

Paniyala-Barodamev-Super-Express-Highway-2
बस्सी

सोने के भाव बिक रही जयपुर की मिट्टी, एक बीघा जमीन की मिट्टी 10 से 12 लाख में, जानें वजह

बस्सी

Accident: एक साथ हुई मामा-बुआ के बेटों की दर्दनाक मौत, सड़क किनारे सिगरेट पीना बन गई जिंदगी की आखिरी गलती, हरियाणा से आ रहे थे जयपुर

बस्सी

जयपुर: नशे में धुत चालक ने फिर दौड़ाया मौत का टैंकर, पुलिस ने बचाई जिंदगी

बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.