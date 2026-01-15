Pali: खुशियां मातम में बदलीं, माता-पिता गलियों में मासूम तमन्ना को तलाशते रहे, घर में ही मिली बेटी की लाश

तमन्ना। फाइल फोटो- पत्रिका
पाली। शहर की दुर्गा कॉलोनी में मकर संक्रांति की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब तीन साल की मासूम खेलते-कूदते अचानक घर में बने पानी के हौद (टांके) में गिर गई। परिजन घंटों तक लाडली को मोहल्ले की गलियों में ढूंढते रहे और सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आई, तब तक मासूम दम तोड़ चुकी थी।
कोतवाली थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी निवासी निर्मल कुमार की तीन वर्षीय पुत्री तमन्ना उर्फ तनु शाम करीब 5 बजे घर में खेल रही थी। खेलते-खेलते वह अचानक पानी के हौद में गिर गई, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। काफी देर तक जब बच्ची नजर नहीं आई तो परिजनों में हड़कंप मच गया। उन्होंने बच्ची के अपहरण या कहीं चले जाने की आशंका में रिश्तेदारों को फोन किए और फोटो के साथ सोशल मीडिया पर गुमशुदगी का संदेश वायरल कर दिया।
पूरा मोहल्ला मासूम की तलाश में जुटा था, तभी किसी की नजर घर के पानी के हौद पर पड़ी। हौद का ढक्कन खुला या ढीला होने के कारण मासूम उसमें समा गई थी। उसे तुरंत बाहर निकालकर बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मासूम के माता-पिता का करुण क्रंदन सुनकर हर किसी की आंख नम हो गई।
जिस घर में कुछ देर पहले पर्व की रौनक थी, वहां चीख-पुकार मच गई। इस हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। रात तक मासूम के घर लोगों की भीड़ जमा रही। हर कोई यही कह रहा था कि एक छोटी सी लापरवाही ने घर का चिराग बुझा दिया।
परिजनों ने बताया कि निर्मल पुत्र लक्ष्मण जिनगर लोडिंग टेम्पो चलाता है। पांच साल पहले उसका सोजत निवासी रिंकू से विवाह हुआ। इसके बाद उनके दो पुत्रियां हुई। पहले तमन्ना और उसके बाद अंजली।
