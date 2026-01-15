Pali: खुशियां मातम में बदलीं, माता-पिता गलियों में मासूम तमन्ना को तलाशते रहे, घर में ही मिली बेटी की लाश

कोतवाली थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी निवासी निर्मल कुमार की तीन वर्षीय पुत्री तमन्ना उर्फ तनु शाम करीब 5 बजे घर में खेल रही थी। खेलते-खेलते वह अचानक पानी के हौद में गिर गई, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। काफी देर तक जब बच्ची नजर नहीं आई तो परिजनों में हड़कंप मच गया। उन्होंने बच्ची के अपहरण या कहीं चले जाने की आशंका में रिश्तेदारों को फोन किए और फोटो के साथ सोशल मीडिया पर गुमशुदगी का संदेश वायरल कर दिया।