15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali: खुशियां मातम में बदलीं, माता-पिता गलियों में मासूम तमन्ना को तलाशते रहे, घर में ही मिली बेटी की लाश

मकर संक्रांति की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब तीन साल की मासूम तमन्ना खेलते-खेलते घर के पानी के हौद में गिर गई।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Jan 15, 2026

girl death, girl death in pali, death due to drowning, girl death due to drowning, pali news, rajasthan news, बच्ची की मौत, पाली में बच्ची की मौत, डूबने से मौत, डूबने से बच्ची की मौत, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

तमन्ना। फाइल फोटो- पत्रिका

पाली। शहर की दुर्गा कॉलोनी में मकर संक्रांति की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब तीन साल की मासूम खेलते-कूदते अचानक घर में बने पानी के हौद (टांके) में गिर गई। परिजन घंटों तक लाडली को मोहल्ले की गलियों में ढूंढते रहे और सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आई, तब तक मासूम दम तोड़ चुकी थी।

लापता समझकर सोशल मीडिया पर फैलाया संदेश

कोतवाली थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी निवासी निर्मल कुमार की तीन वर्षीय पुत्री तमन्ना उर्फ तनु शाम करीब 5 बजे घर में खेल रही थी। खेलते-खेलते वह अचानक पानी के हौद में गिर गई, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। काफी देर तक जब बच्ची नजर नहीं आई तो परिजनों में हड़कंप मच गया। उन्होंने बच्ची के अपहरण या कहीं चले जाने की आशंका में रिश्तेदारों को फोन किए और फोटो के साथ सोशल मीडिया पर गुमशुदगी का संदेश वायरल कर दिया।

चिकित्सकों ने मृत घोषित किया

पूरा मोहल्ला मासूम की तलाश में जुटा था, तभी किसी की नजर घर के पानी के हौद पर पड़ी। हौद का ढक्कन खुला या ढीला होने के कारण मासूम उसमें समा गई थी। उसे तुरंत बाहर निकालकर बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मासूम के माता-पिता का करुण क्रंदन सुनकर हर किसी की आंख नम हो गई।

मोहल्ले में पसरा सन्नाटा

जिस घर में कुछ देर पहले पर्व की रौनक थी, वहां चीख-पुकार मच गई। इस हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। रात तक मासूम के घर लोगों की भीड़ जमा रही। हर कोई यही कह रहा था कि एक छोटी सी लापरवाही ने घर का चिराग बुझा दिया।

यह वीडियो भी देखें

सबसे बड़ी थी तमन्ना

परिजनों ने बताया कि निर्मल पुत्र लक्ष्मण जिनगर लोडिंग टेम्पो चलाता है। पांच साल पहले उसका सोजत निवासी रिंकू से विवाह हुआ। इसके बाद उनके दो पुत्रियां हुई। पहले तमन्ना और उसके बाद अंजली।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Pali Crime: पाली में शिकारियों की क्रूरता, गर्भवती ऊंटनी को गोली मारी, पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत
पाली
camel, killing of camel, killing of camel in Pali, killing of camel in Rajasthan, killing of pregnant camel, killing of pregnant camel in Pali, Pali News, Rajasthan, ऊंटनी, ऊंटनी की हत्या, पाली में ऊंटनी की हत्या, राजस्थान में ऊंटनी की हत्या, गर्भवर्ती ऊंटनी की हत्या, गर्भवती ऊंटनी की हत्या इन पाली, पाली न्यूज, राजस्थान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 02:23 pm

Published on:

15 Jan 2026 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali: खुशियां मातम में बदलीं, माता-पिता गलियों में मासूम तमन्ना को तलाशते रहे, घर में ही मिली बेटी की लाश

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali News: मकर संक्रांति की खुशियां मातम में बदली, पतंग उड़ाते समय करंट से किशोर की मौत

पाली

Pali Crime: पाली में शिकारियों की क्रूरता, गर्भवती ऊंटनी को गोली मारी, पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत

camel, killing of camel, killing of camel in Pali, killing of camel in Rajasthan, killing of pregnant camel, killing of pregnant camel in Pali, Pali News, Rajasthan, ऊंटनी, ऊंटनी की हत्या, पाली में ऊंटनी की हत्या, राजस्थान में ऊंटनी की हत्या, गर्भवर्ती ऊंटनी की हत्या, गर्भवती ऊंटनी की हत्या इन पाली, पाली न्यूज, राजस्थान
पाली

पाली के पूरणेश्वरधाम में गूंजी श्रीमद्भागवत की महिमा, स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज ने बताया जीवन का मार्ग

Pali News Srimad Bhagwat Katha
पाली

Good News: पाली को मिली एक और नई ट्रेन, बेंगलुरु का सफर हुआ आसान, ग्रामीणों में खुशी की लहर

Jodhpur-Bengaluru-Jodhpur Weekly Express, Jodhpur-Bengaluru-Jodhpur Weekly Express in Pali, Jodhpur-Bengaluru-Jodhpur Weekly Express in Rani Station, Train News, Indian Railway News, Pali News, जोधपुर-बेंगलुरु-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस, जोधपुर-बेंगलुरु-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस इन पाली, जोधपुर-बेंगलुरु-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस इन रानी स्टेशन, ट्रेन न्यूज, इंडियन रेलवे न्यूज, पाली न्यूज
पाली

Rape News: पाली की नाबालिग को इन्फ्लुएंसर ने दिखाया लग्जरी लाइफ का सपना, घर से भगाया, दिल्ली में किया रेप

Rape, Rape News, Pali Rape News, Rape of Minor, Rape of Minor in Pali, Delhi Influencer Rape Case, Pali News, Rajasthan News, रेप, रेप न्यूज, पाली रेप न्यूज, नाबालिग से रेप, पाली की नाबालिग से रेप, दिल्ली इन्फ्लुएंसर रेप केस, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.