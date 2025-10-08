Patrika LogoSwitch to English

पाली

Watch Video : पाली के बांगड़ अस्पताल में पार्किंग को लेकर हंगामा, उलटी रेट लिस्ट से भड़का विवाद

अस्पताल परिसर में साइकिल, दुपहिया व चौपहिया वाहनों के लिए किराया निर्धारित है, लेकिन वाहन चालक स्टैंड कर्मचारियों पर अधिक शुल्क वसूलने का लगा रहे आरोप

less than 1 minute read

पाली

image

Suresh Hemnani

Oct 08, 2025

Watch Video : पाली के बांगड़ अस्पताल में पार्किंग को लेकर हंगामा, उलटी रेट लिस्ट से भड़का विवाद

पाली के बांगड़ अस्पताल परिसर स्थित साइकिल स्टैंड पर उलझते बाइक चालक व स्टैंड के कर्मचारी।

Pali City News : पाली के बांगड़ अस्पताल परिसर में साइकिल स्टैंड पर वाहन रखने के किराया वसूलने को लेकर आए दिन विवाद हो रहे। अस्पताल परिसर में साइकिल, दुपहिया व चौपहिया वाहनों के लिए किराया निर्धारित है, लेकिन वाहन चालक स्टैंड कर्मचारियों पर अधिक शुल्क वसूलने का आरोप लगा रहे है। मंगलवार को मामले ने फिर तूल पकड़ लिया जब बाइक चालक और स्टैंड कर्मचारी उलझ गए। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई व अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। विवाद के कारण अस्पताल में आने-जाने वाले मरीजों, उनके परिजन और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भीड़ से अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हुई। लोगों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और बाइक चालक को रवाना किया।

रेट लिस्ट का बोर्ड उलटा लटका, बैनर फट गया

अस्पताल प्रशासन की ओर से साइकिल स्टैंड पर निर्धारित किराया वसूलने के लिए रेट लिस्ट का बोर्ड लगाने के निर्देश है। स्टैंड संचालक की ओर से बोर्ड और बैनर तो लगा रखा है, लेकिल बोर्ड उलटा लटक रहा है व बैनर फटा हुआ है। ऐसे में रेट लिस्ट नजर नहीं आती और वाहन चालक व स्टैंड कर्मचारी किराया वसूलने को लेकर उलझते हैं।

तीन घंटे वाहन रखने का किराया

साइकिल 5

दुपहिया 10

चौपहिया वाहन 20

24 घंटे वाहन रखने का किराया

साइकिल 10

दुपहिया 20

चौपहिया वाहन 40

इन्होंने कहा...

अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर दर सूची लगवाई है। यदि स्टैंड पर अधिक राशि ली जाती है या गलत व्यवहार किया जाता तो उसकी शिकायत करें।

-डॉ. कैलाश परिहार, अधीक्षक, बांगड़ चिकित्सालय, पाली

