Watch Video : पाली के बांगड़ अस्पताल में पार्किंग को लेकर हंगामा, उलटी रेट लिस्ट से भड़का विवाद

Pali City News : पाली के बांगड़ अस्पताल परिसर में साइकिल स्टैंड पर वाहन रखने के किराया वसूलने को लेकर आए दिन विवाद हो रहे। अस्पताल परिसर में साइकिल, दुपहिया व चौपहिया वाहनों के लिए किराया निर्धारित है, लेकिन वाहन चालक स्टैंड कर्मचारियों पर अधिक शुल्क वसूलने का आरोप लगा रहे है। मंगलवार को मामले ने फिर तूल पकड़ लिया जब बाइक चालक और स्टैंड कर्मचारी उलझ गए। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई व अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। विवाद के कारण अस्पताल में आने-जाने वाले मरीजों, उनके परिजन और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भीड़ से अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हुई। लोगों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और बाइक चालक को रवाना किया।