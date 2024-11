Benefits of Coriander for Skin: धनिया सिर्फ चटनी के लिए ही नहीं है, चेहरे के लिए भी वरदान है, पिम्पल्स से लेकर झुर्रियों तक का है इलाज

चेहरे के लिए हरे धनिये के 3 असरदार नुस्खे (3 effective remedies of green coriander for face) हरा धनिया जितना शरीर के सेहत के लिए फायदेमंद है, उतना ही चेहरे के लिए भी। तो जानते हैं इसके इस्तेमाल के सही तरीके।

पिम्पल्स में हरे धनिये का इस्तेमाल (Use of green coriander in pimples) सबसे पहले थोड़े ताजे हरे धनिये को अच्छे से धोकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। फिर उसे एक बाउल में डालकर उसमें 4-5 नींबू का रस मिला लें। दोनों मिश्रण को अच्छे से मिला लें और जहाँ-जहाँ पिम्पल्स हुए हों, वहां इसे अच्छे से लगाएं। लगभग 1 घंटे तक पेस्ट को लगे रहने दें, फिर उसे गुनगुने पानी से धो लें। रोजाना कुछ दिनों तक इस पेस्ट का इस्तेमाल करने से पिम्पल्स की समस्या से निजात मिल सकती है।