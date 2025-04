Almond milk vs cashew milk: ग्लोइंग स्किन के लिए बेहतर क्या? बादाम का दूध या काजू

बादाम के त्वचा के लिए फायदे(Benefits of almonds for the skin) विटामिन E का स्रोत: का दूध विटामिन E से भरपूर होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह त्वचा को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और यूवी रेज के नुकसान से बचाता है, जिससे त्वचा में नमी बनी रहती है और वह मुलायम एवं ग्लोइंग दिखाई देती है।



एंटी-एजिंग गुण: बादाम में पाए जाने वाले ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, और डाइटरी फाइबर त्वचा की उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में मदद करते हैं और त्वचा में निखार बनाए रखते हैं।



काजू दूध के त्वचा के लिए फायदे (Benefits of cashew milk for the skin) खनिजों से भरपूर:



एंटी-एजिंग गुण: काजू में मौजूद विटामिन E, मैग्नीशियम और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स त्वचा की उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा में निखार आता है। काजू का दूध कॉपर और जिंक जैसे खनिजों से भरपूर होता है, जो कोलेजन उत्पादन में मदद करते हैं और त्वचा को पोषण देते हैं।

काजू का दूध फेस पैक(Cashew milk face pack) -8-10 काजू को दूध में भिगोकर आधे घंटे के लिए रख दें।

-भीगे हुए काजू को पीसकर पेस्ट बना लें और इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाएं।

-इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद पानी से धो लें।