बेतुल

बैतूल में व्यापारियों पर लगाया 5.86 लाख का जुर्माना

बैतूल। कृषि उपज मंडी में लगातार बनी अव्यवस्था के चलते किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार दोपहर एसडीएम अभिजीत सिंह ने मंडी का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सोमवार शाम कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंडी के व्यापारियों [&hellip;]

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 29, 2025

patrika news

बैतूल। कृषि उपज मंडी में लगातार बनी अव्यवस्था के चलते किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार दोपहर एसडीएम अभिजीत सिंह ने मंडी का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सोमवार शाम कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंडी के व्यापारियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। एसडीएम अभिजीत सिंह ने बताया कि जांच में कुल 11 हजार 660 बारदाने पांच दिवस तक चौकडिय़ों पर जमा पाए गए, जिस पर कुल 5 लाख 83 हजार रुपए की राशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की गई। मंडी में भारी मात्रा में व्यापारियों द्वारा अनाज रखे जाने के कारण किसानों को अपनी उपज नीलामी के लिए उतारने की जगह नहीं मिल पा रही है। व्यापारियों द्वारा मक्का का उठाव नहीं किए जाने से मंडी में जगह की भारी कमी हो गई है। बताया जा रहा है कि रेक और वाहन नहीं मिलने के कारण व्यापारी मक्का का उठाव नहीं कर रहे, जिसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि किसान पिछले कई दिनों से मंडी में मक्का बेचने के लिए भटक रहे हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने में 3 से 4 दिन तक का समय लग रहा है। कड़ाके की ठंड में खुले में रुककर इंतजार करना किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। वहीं समय पर भुगतान नहीं होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। मंडी में जगह की कमी के कारण कई किसान मजबूरी में सडक़ किनारे वाहन खड़े कर रहे हैं, जिससे लंबी कतारें लग रही हैं और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
चौकड़ों की ली जानकारी
एसडीएम अभिजीत सिंह ने निरीक्षण के दौरान मंडी में लगाए गए चौकड़ों की जानकारी ली। मंडी के अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देर शाम कलेक्टर ने व्यापारियों और मंडी प्रशासन के साथ बैठक कर व्यापारियों को मंडी परिसर से अनाज शीघ्र हटाने के निर्देश दिए।
मक्का की आवक के बाद से स्थिति बिगड़ी
किसानों का कहना है कि मक्का की आवक शुरू होने के बाद से मंडी की यही स्थिति बनी हुई है। अनाज डालने की जगह नहीं मिल रही। भुगतान में देरी हो रही है और कुछ स्थानों पर उनसे अवैध वसूली भी की जा रही है। किसानों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके।

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / बैतूल में व्यापारियों पर लगाया 5.86 लाख का जुर्माना

