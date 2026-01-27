बैंक कर्मचारियों की हड़ताल लटके ताले,लोग हुए परेशान

बैतूल। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से मंगलवार बैंकों में ताले लटके रहे। लोगों को बैंक के कामों के लिए परेशान होना पड़ा। बैंक कर्मचारियों द्वारा सप्ताह में पांच दिन ही बैंकिंग कार्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक (यूएफबी )यूनियंस के माध्यम से यह हड़ताल की गई। यूनियंस के जिला संयोजक हेमंत देशपांडे ने बताया यूएफबी यूनियंस के बैनर तले सभी सार्वजनिक बैंक्स जो की यूएफबी के घटक दल है ने अपने ऑफिसर्स, क्लेरिकल स्टॉफ एवं सब स्टॉफ के सभी सदस्यों के साथ एक दिवसीय हड़ताल की गईं। उन्होंने बताया कि सन 2015 -16 से दूसरे एवं चौथे शनिवार को पूर्ण अवकाश के साथ पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग यूएफबी यूनियंस द्वारा की जा रही है। जिसे आईबीए के समक्ष कई दौर की बातचीत के बाद भी पूरी नहीं की जा रही है। इस वजह से मजबूरन यह हड़ताल की गईं है। यूएफबीयू के आव्हान पर की गई इस हड़ताल में बैतूल जिले के सभी सार्वजनिक बैंक्स पूरी तरह बंद रहे। यूएफबीयू के सभी घटक दलों के सभी सार्वजनिक बैंक्स के सभी अधिकारियों व स्टाफ सदस्यों ने पंजाब नेशनल बैंक कॉलेज रोड बैतूल के सामने इक_े होकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिसके बाद पंजाब नेशनल बैंक कॉलेज रोड बैतूल में एक सभा का आयोजन किया। जिसे मयंक वासनिक , दीपक घोगरकर, मनोज कुमार , हेमंत देशपांडे , घनश्याम पटेरिया ,गौरीशंकर बावने, देवेश,अटल शर्मा,रूपाली आदि ने संबोधित किया ।

करोड़ों का लेनदेन का प्रभावित

यूनियंस के मिलिंद पात्रीकर ने बताया सरकार ने मांग नहीं मानी तो अनिश्तिकालीन हड़ताल की जाएगी। कई लोगों को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध जानकारी नहीं होने से परेशान होना पड़ा। अपने बैंक के कार्य से पहुंचे तो यहा ताला लटका होने से उन्हें निराश होना पड़ा। हड़ताल से करोड़ों रुपए का लेन-देन प्रभवित हुआ है।