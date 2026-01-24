उत्कृष्ट विद्यालय में हुई एनसीसी ए सर्टिफिकेट की परीक्षा

बैतूल। एनसीसी के ए सर्टिफिकेट की परीक्षा जिले की समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित हुई। 13 एमपी बटालियन एनसीसी नर्मदापुरम के कमान अधिकारी कर्नल सत्यप्रकाश सिंह के निर्देशानुसार व प्राचार्य सत्येंद्र उदयपुरे के मार्गदर्शन में आयोजित इस परीक्षा में जूनियर डिवीजन के 139 कैडेटस शामिल हुए। संस्था के एनसीसी अधिकारी ओम द्विवेदी ने बताया कि एनसीसी के ए सर्टिफिकेट के लिए आयोजित इस परीक्षा को दो भागों में कराया गया। पहले भाग में ड्रील टेस्ट के साथ मैप रीडिंग, फील्ड व बैटल क्राफ्ट तथा हथियार प्रशिक्षण से संबंधित ज्ञान को जाँचा गया। वही परीक्षा के दूसरे भाग में लिखित परीक्षा ली गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए कैडेट को प्रशिक्षण वर्ष में 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं एक कैंप करने की अनिवार्यता होती है। परीक्षा केंद्र पर उत्कृष्ट विद्यालय के कैडेटस के साथ सांदीपनि कृषि विद्यालय बैतूल बाजार व सांदीपनि विद्यालय मुलताई के केडेटस ने भी परीक्षा दी। परीक्षा का संचालन एनसीसी अधिकारी महेश कुमार यादव व एनसीसी अधिकारी ओम द्विवेदी द्वारा किया गया। सीनियर डिवीजन के एएनओ डॉ खुशाल देवघरे उपस्थित रहे। बटालियन से नयाब सूबेदार सुरेन्दर सिंह एवं बीएचएम पूरन मिश्रा को बाहय परीक्षक नियुक्त किया गया था।

सर्टिफिकेट के है कई फायदे

एएनओ ओम द्विवेदी ने बताया कि 2 वर्ष की एनसीसी में एक कैडेट अनुशासन के साथ ही राष्ट्र प्रेम, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व व सामाजिक कल्याण जैसे गुणों को धारण करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण कैडेटस को डीजी एनसीसी द्वारा ए सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जिसके विभिन्न स्तर पर बोनस अंक होते है। उक्त सर्टिफिकेट धारक को कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है, साथ ही सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती में विशेष छूट भी मिलती है।