बेटे का अपहरण की मारपीट, पिता से मांगी 40 हजार की फिरौती

Ghanshyam Rathore

Jan 22, 2026

बैतूल। थाना कोतवाली पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने के एक गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहृत युवक को सुरक्षित मुक्त कराया है। यह कार्रवाई 20 जनवरी 2026 को दर्ज प्रकरण के तहत की गई।
फरियादी प्रहलाद अमरघड़े, निवासी खेडी सावलीगढ़ ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके किरायेदार प्रदीप सिरसाम को अज्ञात लोगों ने कार में बैठाकर अपहरण कर लिया है। आरोपियों द्वारा युवक के पिता से 40 हजार रुपये की फिरौती मांगी जा रही थी और फोन पर मारपीट की आवाजें सुनाई दे रही थी। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मोबाइल लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस, पुलिस चौकी खेडी सावलीगढ़ एवं थाना झल्लार की संयुक्त टीम ने ग्राम ठेमगांव, थाना भैंसदेही से अपहृत युवक प्रदीप पिता लच्छीराम सिरसाम (19) को सुरक्षित बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें रितेश सोनारे (30) निवासी ग्राम महदगांव, राहुल घानेकर (24) निवासी ग्राम महदगांव, जगदीश उर्फ जग्गू गोस्वामी (23) निवासी ग्राम खेडी सावलीगढ़ और दुर्गेश पिता चंद्रशेखर पाठक (39) निवासी इंद्रा कॉलोनी सदर, बैतूल शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 2300 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त रस्सी और बलेनो कार जब्त की गई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
पिता से लिए 5300 रुपए
थाना प्रभारी नीरज पाल ने बताया आरोपियों ने पिता से बेटे के खाते में 5300 रुपए डलवाएथे। इससे पेट्रोल डाला, शराब खरीदी। बाकी की राशि के लिए प्रयास कर रहे थे। युवक को बांधकार मारपीट भी की। युवक छिंदवाड़ा का रहने वाला है। यहां पर मजदूरी करता था। डहरगांव से खेड़ी पैदल आते समय आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया था।

बेतुल

