गर्भवती माताओं के पंजीयन में लापरवाही पर घोड़ाडोंगरी बीई निलंबित

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला अस्पताल से लेकर मैदानी स्वास्थ्य केंद्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सभी बीएमओ, सीडीपीओ एवं मैदानी अमला अपने दायित्वों को संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ निभाएं। बैठक में गर्भवती माताओं के एएनसी पंजीयन की समीक्षा के दौरान अन्य विकासखंडों की तुलना में कम प्रगति एवं लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत पर घोड़ाडोंगरी विकासखंड के बीई को निलंबित किया गया। वहीं चौथी एएनसी पंजीयन में कम प्रगति पाए जाने पर शाहपुर विकासखंड के बीई, बीसीएम एवं बीपीएम को अवैतनिक करने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने आशा, एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पंजीयन की जांच कर समय पर पोर्टल में प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मातृत्व मृत्यु रिव्यू की समीक्षा के दौरान भीमपुर, भैंसदेही एवं शाहपुर के बीएमओ द्वारा रिव्यू नहीं किए जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए तथा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।