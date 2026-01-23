‘पीएम आवास योजना’ में घर बनाने वालों को राहत, फ्री में पास होगा नक्शा

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बीएलसी (बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन) घटक के अंतर्गत स्वीकृत नवीन आवासों के लिए निःशुल्क ऑफलाइन भवन अनुज्ञा जारी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नगर पालिका का मानना है कि बीएलसी घटक में वे हितग्राही शामिल होते हैं, जो स्वयं अपने भूखंड पर आवास का निर्माण करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति सीमित होती है। ऐसे में 25 से 30 हजार रुपए का अतिरिक्त खर्च उनके लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। इस वजह से परिषद ने तय किया है कि भवन अनुज्ञा को पूरी तरह निःशुल्क किया जाए।