बेतुल

‘पीएम आवास योजना’ में घर बनाने वालों को राहत, फ्री में पास होगा नक्शा

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बीएलसी (बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन) घटक के अंतर्गत स्वीकृत नवीन आवासों के लिए निःशुल्क ऑफलाइन भवन अनुज्ञा जारी करने का प्रस्ताव तैयार किया है....

बेतुल

image

Astha Awasthi

Jan 23, 2026

PM Awas Yojana 2.0

PM Awas Yojana 2.0 प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान का सपना देख रहे हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर पालिका परिषद ने पीएम आवास योजना 2.0 के तहत चयनित हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा (नक्शा पास) निःशुल्क जारी करने का निर्णय लिया है।

फैसला लागू होने के बाद हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा के लिए 25 से 30 हजार रुपए तक की राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। नपा द्वारा यह सुविधा ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दी जाएगी। बताया गया कि अब तक पीएम आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के लिए हितग्राहियों को नियमानुसार नक्शा पास कराने और भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए नगर पालिका में शुल्क जमा करना पड़ता था। यह राशि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी।

बीएलसी घटक के लिए होगी यह सुविधा

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बीएलसी (बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन) घटक के अंतर्गत स्वीकृत नवीन आवासों के लिए निःशुल्क ऑफलाइन भवन अनुज्ञा जारी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नगर पालिका का मानना है कि बीएलसी घटक में वे हितग्राही शामिल होते हैं, जो स्वयं अपने भूखंड पर आवास का निर्माण करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति सीमित होती है। ऐसे में 25 से 30 हजार रुपए का अतिरिक्त खर्च उनके लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। इस वजह से परिषद ने तय किया है कि भवन अनुज्ञा को पूरी तरह निःशुल्क किया जाए।

परिषद की बैठक निरस्त होने से सुविधा का इंतजार बढ़ा

यह प्रस्ताव हाल ही में नगर पालिका परिषद की बैठक के एजेंडे में भी शामिल किया गया था, लेकिन बैठक हंगामे के चलते स्थगित होने के कारण इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। आगामी परिषद बैठक में प्रस्ताव को दोबारा रखा जाएगा। उम्मीद है कि परिषद से मंजूरी मिलते ही इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा। नगर पालिका के इस निर्णय से पीएम आवास योजना 2.0 के तहत बीएलसी घटक में आवेदन करने वाले 262 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।

जानकारी के अनुसार, योजना के प्रथम चरण में 231 आवेदनों को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 116 हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपए की राशि भी जारी की जा चुकी है। शेष हितग्राहियों के आवेदनों को स्वीकृति और राशि जारी किया जाना अभी बाकी है। राशि मिलने के बाद कई हितग्राहियों ने अपने आवासों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है।

यह कदम न केवल आवास निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि पीएम आवास योजना के उद्देश्य सबके लिए आवास को भी मजबूती प्रदान करेगा। अगली परिषद की बैठक में प्रस्ताव मंजूरी को रखेंगे।- सतीश मटसेनिया, सीएमओ नगरपालिका बैतूल

खबर शेयर करें:

23 Jan 2026 06:02 pm

