22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

बैतूल में एनडीआरएफ की टीम करेगी फैमिलियराइजेशन अभ्यास, आपदा प्रबंधन की तैयारियों का होगा आंकलन

वाराणसी से 24 को बैतूल पहुंचेगी एनडीआरएफ की टीम , 25 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगा अभ्यास, जिले के संवेदनशील क्षेत्रों का होगा सर्वे। बैतूल। जिले में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और उन्हें और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 11वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) द्वारा एफएएमई एक्स (फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज) कराया [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 22, 2026

betul news

वाराणसी से 24 को बैतूल पहुंचेगी एनडीआरएफ की टीम , 25 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगा अभ्यास, जिले के संवेदनशील क्षेत्रों का होगा सर्वे।

बैतूल। जिले में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और उन्हें और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 11वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) द्वारा एफएएमई एक्स (फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज) कराया जाएगा। इस संबंध में 11वीं बटालियन एनडीआरएफ वाराणसी की ओर से कलेक्टर बैतूल को आवेदन पत्र भेजा गया है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार एनडीआरएफ द्वारा समय-समय पर विभिन्न राज्यों और जिलों में एफएएमई एक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में 25 जनवरी से 7 फरवरी तक यह अभ्यास प्रस्तावित है। इसके तहत 24 जनवरी को एनडीआरएफ की एक टीम बैतूल पहुंचेगी।
अभ्यास के दौरान हृष्ठक्रस्न की टीम जिले के विभिन्न आपदा संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख दुर्घटना संभावित इकाइयों का निरीक्षण करेगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक डेटा एकत्र किया जाएगा, ताकि जिले की आपदा प्रबंधन योजना का अध्ययन कर उसे और प्रभावी बनाया जा सके। आवेदन में यह भी अनुरोध किया गया है कि एफएएमई एक्स अभ्यास को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन आवश्यक सहयोग प्रदान करे। इसके तहत एनडीआरएफ टीम के ठहरने, आवागमन और समन्वय के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ एक लायजन अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया गया है। यह लायजन अधिकारी एनडीआरएफ टीम और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक जानकारी व दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। एनडीआरएफ अधिकारियों का कहना है कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जिले में संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों का आंकलन करना और स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 09:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / बैतूल में एनडीआरएफ की टीम करेगी फैमिलियराइजेशन अभ्यास, आपदा प्रबंधन की तैयारियों का होगा आंकलन

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेटे का अपहरण की मारपीट, पिता से मांगी 40 हजार की फिरौती

patrika news
बेतुल

गर्भवती माताओं के पंजीयन में लापरवाही पर घोड़ाडोंगरी बीई निलंबित

betul news
बेतुल

‘भारतीय रेलवे’ का अहम फैसला, दिव्यांग यात्रियों के लिए आई अच्छी खबर…

Indian Railways
बेतुल

दूषित पानी से दानवाखेड़ा में खुजली का प्रकोप, पहले दो बच्चों की जा चुकी जान, फिर भी प्रशासन बेपरवाह

betul news
बेतुल

एजेंडे पर ही सवाल, हंगामे में स्थगित हुई नगर पालिका परिषद की बैठक

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.