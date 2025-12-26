फोरलेन पर कार अनियंत्रित होकर पलटी तीन गंभीर घायल

बैतूल। जिला मुख्यालय के बडोरा क्षेत्र स्थित फोरलेन पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सडक़ हादसा हो गया। रायपुर से उज्जैन दर्शन के लिए जा रही एक कार अनियंत्रित होकर सडक़ से नीचे उतर गई और पलट गई। इस दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती कराया गया है।

बताया गया कि हादसा शुक्रवार सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच हुआ। कार में कुल पांच लोग सवार थे, जो गुरुवार रात रायपुर छत्तीसगढ़ से उज्जैन दर्शन के लिए निकले थे। जैसे ही कार बडोरा क्षेत्र के फोरलेन पर पहुंची, तभी सामने से अचानक एक ट्रक आ गया। ट्रक को देखकर चालक घबरा गया और वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार सडक़ से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में आयुष शुक्ला 26 वर्ष निवासी रायपुर, शौर्य तिवारी 22 वर्ष और बाबू तिवारी 15 वर्ष को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कार में सवार दो अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

राहगीरों ने की मदद

दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस के पहुंचते ही घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बैतूल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ट्रक को देखकर चालक का घबरा जाना हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है।