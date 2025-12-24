मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल जिले को दी औद्योगिक विकास की बड़ी सौगात

कड़ाई में 20 हेक्टेयर में बन रहे वुडन क्लस्टर को औद्योगिक क्षेत्र बनाने बैतूल जिले का ओडीओपी उत्पाद सागौन है। सागौन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तहसील बैतूल के ग्राम कड़ाई में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में वुडन क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। यह क्लस्टर अप्रैल 2026 तक पूर्ण हो जाएगा, जिसमें 101 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह क्षेत्र वन क्षेत्र की 10 किलोमीटर परिधि में होने के कारण वुडन बेस्ड लाइसेंसी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। यदि वुडन क्लस्टर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो आरा मशीन एवं अन्य वुडन आधारित उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।