मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल जिले को दी औद्योगिक विकास की बड़ी सौगात

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को बैतूल जिले में आयोजित मेडिकल कॉलेज शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जिले के औद्योगिक विकास, कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार एवं रोजगार सृजन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं से बैतूल जिले में निवेश, स्वरोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
गुड क्लस्टर की स्थापना को मिली मंजूरी
घोषणा अनुसार बैतूल जिले की तहसील बैतूल अंतर्गत ग्राम उडदन में 4.95 हेक्टेयर रिक्त भूमि पर गुड़ क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार की एमएसई-सीडीपी योजना के अंतर्गत यहाँ कॉमन फेसिलिटी सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। क्षेत्र में गन्ने की खेती व्यापक स्तर पर होती है, जहाँ वर्तमान में किसान पारंपरिक तरीकों से गुड़ उत्पादन करते हैं। गुड़ क्लस्टर की स्थापना से आधुनिक तकनीक के माध्यम से कम समय में गुणवत्तापूर्ण गुड़ का उत्पादन संभव होगा तथा इससे लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
कढ़ाई वुडन क्लस्टर को अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की घोषणा
कड़ाई में 20 हेक्टेयर में बन रहे वुडन क्लस्टर को औद्योगिक क्षेत्र बनाने बैतूल जिले का ओडीओपी उत्पाद सागौन है। सागौन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तहसील बैतूल के ग्राम कड़ाई में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में वुडन क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। यह क्लस्टर अप्रैल 2026 तक पूर्ण हो जाएगा, जिसमें 101 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह क्षेत्र वन क्षेत्र की 10 किलोमीटर परिधि में होने के कारण वुडन बेस्ड लाइसेंसी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। यदि वुडन क्लस्टर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो आरा मशीन एवं अन्य वुडन आधारित उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
कोसमी औद्योगिक क्षेत्र में द्वितीय चरण की शुरुआत
कोसमी औद्योगिक क्षेत्र में द्वितीय चरण की घोषणा से जिले में औद्योगिक अधोसंरचना सुदृढ़ होगी तथा नए निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। यह विस्तार बैतूल को औद्योगिक मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने में सहायक होगा। अब इस औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीय फेस पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें 04 हेक्टेयर भूमि पर कुल 45 इकाइयों को विनिर्माण कार्य के लिए भूखण्ड आवंटित किए जाएंगे।
