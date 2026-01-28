28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

गर्मी में तीसरी फसल का दावा, मूंग से मूंगफल्ली की ओर मोडऩे की कवायद

300 हेक्टेयर में मूंगफल्ली उत्पादन का लक्ष्य, किसानों पर पड़ेगा डिफरेंस का बोझ। बैतूल। गर्मी के मौसम में किसानों को तीसरी फसल का अवसर देने के दावे के साथ कृषि विभाग ने इस बार मूंग की जगह मूंगफल्ली उत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स के तहत जिले के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 28, 2026

betul news

300 हेक्टेयर में मूंगफल्ली उत्पादन का लक्ष्य, किसानों पर पड़ेगा डिफरेंस का बोझ।

बैतूल। गर्मी के मौसम में किसानों को तीसरी फसल का अवसर देने के दावे के साथ कृषि विभाग ने इस बार मूंग की जगह मूंगफल्ली उत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स के तहत जिले के पांच विकासखंडों में 300 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंगफल्ली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। विभाग का तर्क है कि मूंग की खेती में रासायनिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से फसल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी और मूंग जहरीली होती जा रही थी, इसलिए किसानों को मूंग से डायवर्ट कर मूंगफल्ली की ओर लाया जा रहा है।
लक्ष्य बड़ा, तैयारी सीमित?
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में जिले में पहले से ही 237 हेक्टेयर में मूंगफली उत्पादन होता रहा है। ऐसे में गर्मी के मौसम में 300 हेक्टेयर का नया लक्ष्य कागजी तौर पर आकर्षक जरूर दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े करती है। गर्मी में सिंचाई, बिजली आपूर्ति और लागत पहले से ही किसानों के लिए चुनौती बनी रहती है। ऐसे में तीसरी फसल का जोखिम उठाने के लिए किसान कितने तैयार होंगे, यह स्पष्ट नहीं है।
बीज निशुल्क, लेकिन पूरा नहीं
योजना के तहत एक हेक्टेयर के लिए किसानों को प्रमाणित मूंगफल्ली बीज नि:शुल्क देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें भी पूरी राहत नहीं है। बीज की पूरी कीमत सरकार वहन नहीं करेगी, बल्कि डिफरेंस अमाउंट किसानों को स्वयं चुकानी होगी। यानी राहत के नाम पर किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। मौजूदा समय में जब लागत, खाद और कीटनाशकों के दाम पहले से बढ़े हुए हैं, तब यह शर्त किसानों की भागीदारी को सीमित कर सकती है।
बीज वितरण की जिम्मेदारी वीसीपी पर
जिले के शाहपुर, घोड़ाडोंगरी, आठनेर, प्रभात पट्टन और भैंसदेही विकासखंडों में कुल 471 किसानों का चयन किया गया है। 300 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफल्ली उत्पादन के लिए विभिन्न चयनित वैल्यू चेन पार्टनर (वीसीपी) के माध्यम से बीज वितरण किया जाएगा। हालांकि नोट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि चयनित वीसीपी कार्य नहीं करते हैं, तो अन्य वीसीपी के माध्यम से बीज वितरण कराया जाएगा, जो व्यवस्था की अनिश्चितता को दर्शाता है।बड़ा सवाल यह है कि क्या गर्मी में मूंगफल्ली किसानों को वास्तविक लाभ दे पाएगी या यह भी एक और प्रयोग बनकर रह जाएगा।
मूंगफल्ली के लिए चयनित किसान और रकबा
ब्लॉक कृषक रकबा
शाहपुर 108 30,000
घोड़ाडोंगरी 89 40,000
आठनेर 100 100,000
प्रभातपट्टन 103 80,000
भैंसदेही 71 50,000
योग 471 300,000
इनका कहना

  • मूंग की जगह किसानों को मूंगफल्ली लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। हमनें पंाच ब्लॉकों में 471 किसानों का चयन किया हैं जिनके द्वारा 300 हेक्टेयर क्षेत्र में मूूंगफल्ली का उत्पादन किया जाएगा।
  • आनंद बड़ोनिया, डीडीए कृषि विभाग बैतूल।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 09:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / गर्मी में तीसरी फसल का दावा, मूंग से मूंगफल्ली की ओर मोडऩे की कवायद

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेस्क्यू अभियान की लाइव ड्रिल: फेमेक्स के तहत स्कूलों में उतरी एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की संयुक्त टीम

betul news
बेतुल

आस्था की पगडंडी पर ताप्ती की पुकार, सूरत से मुलताई तक चलती श्रद्धा की यात्रा

betul news
बेतुल

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल लटके ताले,लोग हुए परेशान

patrika news
बेतुल

खेड़ली बाजार में शराब दुकान पर प्रशासन मौन, महिलाओं ने दी आंदोलन की चेतावनी

betul news
बेतुल

गणतंत्र दिवस सम्मान पर सम्मान का विवाद: दो बार निलंबित शिक्षक का कर दिया सम्मान

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.