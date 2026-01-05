5 जनवरी 2026,

बेतुल

शीतलहर के चलते कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज अवकाश घोषित

बैतूल। क्षेत्र में जारी शीतलहर एवं तापमान में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अन्य सभी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए 06 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया [&hellip;]

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 05, 2026

बैतूल। क्षेत्र में जारी शीतलहर एवं तापमान में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अन्य सभी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए 06 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं पर लागू होगा। विद्यालयों के शिक्षक एवं अन्य स्टाफ नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। साथ ही, जिन विद्यालयों में परीक्षाएं या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां निर्धारित हैं, वे पूर्ववत संचालित होंगी।
इधर स्वास्थ्य विभाग ने जनमानस को शीतलहर के प्रकोप से बचाने के लिए सोमवार को एडवाइजरी जारी की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि शीत लहर के कारण जनमानस में शारीरिक क्षति एवं विषम परिस्थितियों में मौत की भी संभावना होती है। संवेदनशील समूह विशेषकर 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, दीर्घकालिक ह्नदय अथवा श्वसन रोग से पीडि़त व्यक्ति, बेघर व्यक्ति, निर्माण स्थल व खुली जगहों पर कार्य करने वाले श्रमिक, सडक़ पर रहने वाले लोग, खुले क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों द्वारा शीतलहर के दौरान विशेष सतर्कता की आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अत्याधिक ठंड से बचाव न करने पर हाइपोथर्मिया, त्वचा में सूजन, खुजली और लालिमा, रक्त प्रभाव बाधित होने पर सुन्नपन होने के संभावना रहती है। हाइपोथर्मिया से पीडि़त व्यक्ति को किसी गरम कमरे ले जाएं, सूखे कंबल, कपड़ा, तोलिया, चादर आदि के सूखे परतों में लपेटें, गर्म पेय पदार्थ दें, यथाशीघ्र चिकित्सीय देखभाल के लिए निकटतम अस्पताल में ले जाए। इसके अलावा शीत लहर के दौरान मौसमी पूर्वानुमान के लिए टीवी व समाचार पत्रों से जानकारी प्राप्त करें, पर्याप्त मात्रा में गरम कपड़े रखें तथा कई परतों में वस्त्र पहने, ठंडी हवा के सम्पर्क से बचें, यथा संभव घर के अंदर रहें, कम से कम यात्रा करें, सिर गर्दन हाथ और पैंरों को अच्छी तरह से ढकें। ठंड से बचाव के लिए टोपी, मफलर का इस्तेमाल करें, वाटरप्रफ जूतों का उपयोग करें, विटामिन सी युक्त फल और सब्जियों का सेवन करें। वयोवृद्ध नागरिक, बच्चों, अकेले रहने वाले पड़ोसियों विशेषकर बुजुर्गों का ध्यान रखें।

Published on:

05 Jan 2026 08:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / शीतलहर के चलते कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज अवकाश घोषित

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

