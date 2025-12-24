24 दिसंबर 2025,

बेतुल

वैदिक गणित से जटिल सवाल भी चुटकियों में हल किए जा सकते हैं: हर्षिता गोठी 

About 200 students of the college participated in this program.

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 24, 2025

patrika news

बैतूल। प्रधान मंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जे.एच. कॉलेज में मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्वावधान में 22 और 23 दिसंबर 2025 को आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय गणित दिवस कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ मीनाक्षी चौबे के निर्देशन, गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ खुशाल देवघरे के मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम संयोजक गणित विभाग की डॉ सोनाली सैनी साहू के संयोजन में किया गया।

कार्यक्रम के द्वितीय दिवस विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए गए। प्रथम व्याख्यान में हर्षिता गोठी ने विद्यार्थियों को सरल विधियों से जटिल गणितीय समस्याएं हल करने के व्यावहारिक उपाय बताए, जिससे विद्यार्थियों में वैदिक गणित के प्रति विशेष रुचि देखने को मिली। उन्होंने कहा कि वैदिक गणित से जटिल सवाल भी चुटकियों में हल किए जा सकते हैं।

इसके बाद डॉ आर. डी. डहेरिया ने गणित के शैक्षणिक एवं व्यावहारिक पक्षों पर प्रकाश डाला। तृतीय व्याख्यान में डॉ मनोज उघड़े ने श्रीनिवास रामानुजन प्रेरणा प्रतिभा और गणित विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

- रंगोली, पोस्टर और प्रेजेंटेशन प्रतियोगिताओं में दिखी रचनात्मकता

प्रथम दिवस गणित विषय पर आधारित रंगोली, पोस्टर मेकिंग और प्रेजेंटेशन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। रंगोली प्रतियोगिता में बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर की योगिता कुमरे प्रथम, प्रीति चौहान द्वितीय तथा एम.एससी. प्रथम वर्ष की दिशा गल्फट तृतीय रहीं। निर्णायक डॉ शंकर सातनकर, डॉ खुशाल देवधरे एवं डॉ शारदा द्विवेदी रहे। पोस्टर प्रतियोगिता में एम.एससी. प्रथम वर्ष की शिल्पा बसे प्रथम, दीक्षा टिकमे द्वितीय तथा शुभम साहू तृतीय रहे। निर्णायक डॉ आर. डी. डहेरिया, डॉ मनोहर गावंडे एवं दीपिका साहू रहे।

प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में एम.एससी. तृतीय सेमेस्टर की खुशी दुबे प्रथम, बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर की रश्मि चंदेल द्वितीय तथा एम.एससी. प्रथम वर्ष की अश्विनी पोटफोड़े तृतीय रहीं। निर्णायक के रूप में डॉ मनोज घोरसे, शिव प्रकाश पंवार एवं डॉ निहारिका भावसार उपस्थित रहे। समापन समारोह में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ मीनाक्षी चौबे मुख्य अतिथि रहीं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच संचालन गणित विभाग से डॉ रितु साहू द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉ सपना चंदेल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अमन गुप्ता, डॉ स्वाती लोखंडे, डॉ लोकेश नरवरे सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों और विद्यार्थियों का सहयोग सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के लगभग 200 विद्यार्थियों ने सहभागिता की।

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / वैदिक गणित से जटिल सवाल भी चुटकियों में हल किए जा सकते हैं: हर्षिता गोठी 

