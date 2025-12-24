वैदिक गणित से जटिल सवाल भी चुटकियों में हल किए जा सकते हैं: हर्षिता गोठी 

प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में एम.एससी. तृतीय सेमेस्टर की खुशी दुबे प्रथम, बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर की रश्मि चंदेल द्वितीय तथा एम.एससी. प्रथम वर्ष की अश्विनी पोटफोड़े तृतीय रहीं। निर्णायक के रूप में डॉ मनोज घोरसे, शिव प्रकाश पंवार एवं डॉ निहारिका भावसार उपस्थित रहे। समापन समारोह में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ मीनाक्षी चौबे मुख्य अतिथि रहीं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच संचालन गणित विभाग से डॉ रितु साहू द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉ सपना चंदेल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अमन गुप्ता, डॉ स्वाती लोखंडे, डॉ लोकेश नरवरे सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों और विद्यार्थियों का सहयोग सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के लगभग 200 विद्यार्थियों ने सहभागिता की।