7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बेतुल

सरकारी विभागों पर बिजली बिल का भारी बोझ, 1827 लाख रुपए अब भी बकाया

-बैतूल सर्किल में 30 विभागों के 7746 विद्युत कनेक्शनों पर 1950.42 लाख का बकाया, वसूली बेहद कम बैतूल। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सरकारी विभागों के बिजली बिल बकाया को लेकर जारी किए गए ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार बैतूल सर्किल में संचालित 30 सरकारी विभागों के कुल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 07, 2026

betul news

-बैतूल सर्किल में 30 विभागों के 7746 विद्युत कनेक्शनों पर 1950.42 लाख का बकाया, वसूली बेहद कम

बैतूल। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सरकारी विभागों के बिजली बिल बकाया को लेकर जारी किए गए ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार बैतूल सर्किल में संचालित 30 सरकारी विभागों के कुल 7746 विद्युत कनेक्शनों पर 1950.42 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया दर्ज किया गया है। हालांकि बिजली कंपनी द्वारा वसूली के प्रयास किए गए, लेकिन अब तक केवल 123.74 लाख रुपए की ही रिकवरी हो सकी है। इसके चलते 1827.11 लाख रुपए की भारी-भरकम राशि अब भी सरकारी विभागों पर बकाया बनी हुई है।
स्थानीय निकाय और पंचायत सबसे बड़े बकायेदार
जारी विवरण के मुताबिक नगर निगम, नगर परिषद एवं पंचायत विभाग पर सबसे अधिक बिजली बिल बकाया है। पंचायत विभाग के 2544 कनेक्शनों पर 1416.34 लाख रुपए का बिल बना, जिसमें से नाममात्र की वसूली के बाद 1398.62 लाख रुपए अब भी बकाया हैं। वहीं नगर निकायों पर भी 26.81 लाख रुपए से अधिक का भुगतान लंबित है।
महिला एवं बाल विकास और आदिवासी कल्याण विभाग भी पीछे नहीं
महिला एवं बाल विकास विभाग के 1604 कनेक्शनों पर 1304.68 लाख रुपए का बिल दर्ज है, जिसमें से केवल 0.29 लाख की वसूली हुई, जबकि 130.40 लाख रुपए अब भी बाकी हैं। आदिवासी कल्याण विभाग के 1443 कनेक्शनों पर 144.65 लाख रुपए का बिल बना, जिसमें 133.62 लाख रुपए बकाया हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों की भी लंबी सूची
शिक्षा विभाग के 965 कनेक्शनों पर 57.57 लाख रुपए और स्वास्थ्य विभाग के 167 कनेक्शनों पर 28.83 लाख रुपए का बिल सामने आया है। इनमें भी बड़ी राशि अभी तक जमा नहीं हो पाई है। वहीं केवल राज्य ही नहीं, बल्कि केंद्रीय सरकारी विभागों पर भी बिजली बिल बकाया है। रेलवे सहित अन्य केंद्रीय विभागों के 218 कनेक्शनों पर 35.41 लाख रुपए का बिल बना, जिसमें से 21.10 लाख रुपए अब भी लंबित हैं।
बिजली कंपनी की बढ़ी चिंता
इतनी बड़ी बकाया राशि से विद्युत वितरण कंपनी की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि समय पर सरकारी विभाग बिजली बिल जमा करें, तो कंपनी को राजस्व संकट से राहत मिल सकती है।
सवालों के घेरे में विभागीय जिम्मेदारी
आंकड़े यह भी सवाल खड़े करते हैं कि जब आम उपभोक्ताओं पर बकाया होने पर कनेक्शन काट दिए जाते हैं, तो सरकारी विभागों पर इतनी बड़ी राशि वर्षों तक कैसे लंबित रहती है। अब देखना होगा कि शासन और संबंधित विभाग इस बकाया राशि की भरपाई के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 08:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / सरकारी विभागों पर बिजली बिल का भारी बोझ, 1827 लाख रुपए अब भी बकाया

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गंज आबकारी से कर्बला तक बनेगी टू-लेन सीसी रोड, 28.75 करोड़ की योजना को मिली तकनीकी मंजूरी

betul news
बेतुल

अलाव की गर्माहट में सो गया दर्द, ड्रिप लगी हालत में ठिठुरता रहा मरीज

betul photo
बेतुल

कड़ाके की ठंड से कांपा बैतूल, पारा लुढकक़र 7.5 डिग्री पर पहुंचा

बेतुल

सब्जी मंडी में अनाज जाम, किसान-व्यापारी परेशान

patrika
बेतुल

एनएच-46 बरेठा घाट पर व्यवस्था फिर हुई फेल,खराब ट्रक ने रोकी रफ्तार, जाम में फंसी एंबुलेंस

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.