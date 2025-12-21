रेलवे माल गोदाम से अनाज व लोहे के पाट्र्स चोरी, पांच आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। रेलवे माल गोदाम से अनाज और लोहे के पाट्र्स चोरी करने वाले गिरोह का रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने खुलासा किया है। इस मामले में आरपीएफ ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे माल गोदाम से मक्का की बोरियां चोरी कर ली गई हैं। प्रारंभिक जांच में करीब 5 क्विंटल मक्का चोरी होना सामने आया। सूचना मिलते ही आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान आरपीएफ ने शहर के रामनगर और लोहिया वार्ड क्षेत्र से पांच लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया मक्का और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी किया गया मक्का आरोपियों ने गंज क्षेत्र स्थित कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के अनाज विक्रेता रोहित राठौर को बेच दिया था। आरोपियों की जानकारी के आधार पर आरपीएफ ने अनाज विक्रेता की दुकान पर दबिश देकर वहां से मक्का जब्त किया। इस मामले में अनाज विक्रेता रोहित राठौर के खिलाफ भी चोरी का माल खरीदने का मामला दर्ज किया गया है। आरपीएफ के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में शेख अकील, शेख अरसलान, रोहित राठौर सहित दो नाबालिग शामिल हैं। सभी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। रेलवे प्रशासन ने इस घटना के बाद माल गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाने की बात कही है। आरपीएफ का कहना है कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।