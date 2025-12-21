21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

रेलवे माल गोदाम से अनाज व लोहे के पाट्र्स चोरी, पांच आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। रेलवे माल गोदाम से अनाज और लोहे के पाट्र्स चोरी करने वाले गिरोह का रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने खुलासा किया है। इस मामले में आरपीएफ ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 21, 2025

betul news

बैतूल। रेलवे माल गोदाम से अनाज और लोहे के पाट्र्स चोरी करने वाले गिरोह का रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने खुलासा किया है। इस मामले में आरपीएफ ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे माल गोदाम से मक्का की बोरियां चोरी कर ली गई हैं। प्रारंभिक जांच में करीब 5 क्विंटल मक्का चोरी होना सामने आया। सूचना मिलते ही आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान आरपीएफ ने शहर के रामनगर और लोहिया वार्ड क्षेत्र से पांच लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया मक्का और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी किया गया मक्का आरोपियों ने गंज क्षेत्र स्थित कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के अनाज विक्रेता रोहित राठौर को बेच दिया था। आरोपियों की जानकारी के आधार पर आरपीएफ ने अनाज विक्रेता की दुकान पर दबिश देकर वहां से मक्का जब्त किया। इस मामले में अनाज विक्रेता रोहित राठौर के खिलाफ भी चोरी का माल खरीदने का मामला दर्ज किया गया है। आरपीएफ के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में शेख अकील, शेख अरसलान, रोहित राठौर सहित दो नाबालिग शामिल हैं। सभी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। रेलवे प्रशासन ने इस घटना के बाद माल गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाने की बात कही है। आरपीएफ का कहना है कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाली पुलिस ने 18 माह से फरार बलात्कार आरोपी को किया गिरफ्तार

बैतूल। थाना कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 18 माह से फरार चल रहे बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी महाराष्ट्र के पालघर जिले में मजदूरी कर रहा था, जहां से उसे पकडकऱ बैतूल लाया गया। बताया गया कि दिनांक 20 मई 2024 को एक फरियादी ने थाना कोतवाली बैतूल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत पर थाना कोतवाली में धारा 363 भादवि में मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने अपहृत बालिका को पूर्व में झाबुआ से दस्तयाब कर लिया था। बालिका के कथन एवं विवेचना के आधार पर प्रकरण में गंभीर धाराएं जोड़ते हुए धारा 366(ए), 376(2)(एन) भादवि तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)(जे)(2), 6 एवं 3/4 का इजाफा किया गया। मामले में आरोपी सबे उर्फ सुभाष उर्फ सबा पिता जंगलिया डामोर, निवासी गोला छोटी ढेकल जिला झाबुआ घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि आरोपी जिला पालघर, मुंबई (महाराष्ट्र) में मजदूरी कर रहा है। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा एक विशेष टीम गठित कर महाराष्ट्र भेजी गई। गठित पुलिस टीम में उप निरीक्षक छत्रपाल धुर्वे, प्रधान आरक्षक योगेश परते एवं आरक्षक विष्णु चौहान शामिल रहे। पुलिस टीम ने दिनांक 20 दिसंबर को आरोपी को पालघर (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को बैतूल लाकर आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 09:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / रेलवे माल गोदाम से अनाज व लोहे के पाट्र्स चोरी, पांच आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फोरलेन पर गिट्टी बनी हादसों की वजह, एक अनियंत्रित होकर पलटी तो दो कारें आपस में भिड़ीं

betul news
बेतुल

मामा द्वारा किए गए घोटाले की राशि से भांजे ने खरीदी 25 लाख रुपए की एक एकड़ जमीन

betul patrika
बेतुल

ट्रैफिक पुलिस में पद तो 61, लेकिन मैदान में सिर्फ 22 जवान

betul news
बेतुल

बोर्ड परीक्षा तैयारी को लेकर संयुक्त संचालक डॉ. वर्मा के सख्त निर्देश

betul news
बेतुल

शासकीय कन्या विद्यालय गंज की छात्राओं ने किया जेएच कॉलेज का भ्रमण

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.