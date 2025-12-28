युवक की जांघ से आर-पार हुई लोहे की रॉड

बैतूल। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमपानी ढाबे के पास शनिवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला सडक़ हादसा सामने आया।तेज रफ्तार सडक़ पर चल रही एक लाल रंग की कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से आ रही बाइक कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार धर्मेन्द्र पिता सूरज उइके(29) और उसकी बहन पूनम उइके (24) दोनों निवासी कोटमी माल सीधे पुल से नीचे जा गिरे। पुल के नीचे पड़े लोहे के सरिये में बाइक चालक धर्मेन्द्र का पैर आर-पार फंस गया। युवक दर्द से तड़पता रहा और बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही पाढर और शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को देखते हुए गैस कटर मंगवाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद लोहे की रॉड को काटकर युवक को पुल के नीचे से बाहर निकाला गया। घायल युवक के पैर में रॉड फंसी हालत में ही 112 वाहन से बैतूल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भोपाल रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार रॉड निकालना बेहद जोखिम भरा था, इसलिए बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर किया गया है। वहीं घायल युवती का इलाज बैतूल जिला अस्पताल में जारी है। घायल युवक धर्मेन्द्र पिता सूरज उइके(29) और उसकी बहन पूनम उइके (24) दोनों अपने गांव कोटमी माल से पाढर बाजार जा रहे थे,फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।