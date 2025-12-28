28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

युवक की जांघ से आर-पार हुई लोहे की रॉड

Brother and sister fell under the culvert, bike collided with a car

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 28, 2025

patrika news

बैतूल। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमपानी ढाबे के पास शनिवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला सडक़ हादसा सामने आया।तेज रफ्तार सडक़ पर चल रही एक लाल रंग की कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से आ रही बाइक कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार धर्मेन्द्र पिता सूरज उइके(29) और उसकी बहन पूनम उइके (24) दोनों निवासी कोटमी माल सीधे पुल से नीचे जा गिरे। पुल के नीचे पड़े लोहे के सरिये में बाइक चालक धर्मेन्द्र का पैर आर-पार फंस गया। युवक दर्द से तड़पता रहा और बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही पाढर और शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को देखते हुए गैस कटर मंगवाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद लोहे की रॉड को काटकर युवक को पुल के नीचे से बाहर निकाला गया। घायल युवक के पैर में रॉड फंसी हालत में ही 112 वाहन से बैतूल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भोपाल रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार रॉड निकालना बेहद जोखिम भरा था, इसलिए बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर किया गया है। वहीं घायल युवती का इलाज बैतूल जिला अस्पताल में जारी है। घायल युवक धर्मेन्द्र पिता सूरज उइके(29) और उसकी बहन पूनम उइके (24) दोनों अपने गांव कोटमी माल से पाढर बाजार जा रहे थे,फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

1. दो पहिया वाहन चलाते समय चालक एवं पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
2. चार पहिया वाहन में यात्रा करते समय सभी व्यक्तियों को सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है।
3. नाबालिग व्यक्तियों से वाहन न चलाएँ और न ही उन्हें वाहन चलाने दें।
4. शराब पीकर वाहन न चलाएँ, यह दुर्घटना का मुख्य कारण बनता है।
5. गलत दिशा (Wrong Side) में वाहन न चलाएँ।
6. नेशनल हाईवे पर मेडियन में अवैध कट बनाकर वाहन न निकालें, यह अत्यंत जोखिमपूर्ण है।
7. ट्रैक्टर–ट्रॉली एवं मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन न करें।
8. वाहन को निर्धारित गति सीमा में ही चलाएँ।
9. किसी भी यात्री या मालवाहक वाहन में ओवरलोडिंग न करें।
10. सड़क किनारे लगे यातायात संकेतों एवं चिन्हों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 09:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / युवक की जांघ से आर-पार हुई लोहे की रॉड

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धान पंजीयन में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर: बैतूल में 431 किसान अपात्र घोषित, पंजीयन निरस्त

betul news
बेतुल

प्रथम स्थान पर रहे जीतू ने 12.54 मिनट में पूरी की दौड़

patrika news
बेतुल

मनरेगा नाम बदला, हालात वही: बैतूल में तीन लाख पंजीकृत मजदूर, काम पर सिर्फ 14 हजार

betul news
बेतुल

हाथी नाले में एक्सपायरी दवाओं का जखीरा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से खुला खिलवाड़

betul news
बेतुल

जिले में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासनिक उदासीनता, निर्देशों के बाद भी वसूली और विकास कार्य ठप

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.