एमपी में 3 गांव के आदिवासी परिवारों को खाली करनी होगी जमीन, वन विभाग ने दिया नोटिस

MP News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के उत्तर वन मंडल के तहत ग्राम पंचायत खैरवानी के डोकली, मेहंदीखेड़ा और तेंदूखेड़ा के लगभग आधा सैकड़ा आदिवासी परिवार को जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वह पिछले 40-45 साल से इसी जमीन पर खेती कर रहे हैं।



दरअसल, मंगलवार को ग्रामीण अपनी शिकायत जनसुनवाई लेकर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि यह जमीन छोटे घास की है और राजस्व रिकॉर्ड में आती है। करीब 40 सालों से वह इस जमीन पर फसल ऊगाकर पलायन कर रहे हैं। मगर, वन विभाग की ओर से बार-बार जमीन खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है।