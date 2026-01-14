14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

भगवा ध्वज जलाने की घटना को लेकर सकल हिन्दू समाज ने किया विरोध प्रदर्शन

-कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बैतूल। शहर में धार्मिक प्रतीक भगवा ध्वज जलाए जाने की घटना सामने आने के बाद सकल हिन्दू समाज में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इस घटना के विरोध में बुधवार को समाज के लोगों ने सडक़ों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 14, 2026

betul news

-कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग।

बैतूल। शहर में धार्मिक प्रतीक भगवा ध्वज जलाए जाने की घटना सामने आने के बाद सकल हिन्दू समाज में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इस घटना के विरोध में बुधवार को समाज के लोगों ने सडक़ों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि सकल हिन्दू समाज द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के तहत शहर के विभिन्न वार्डों और प्रमुख चौराहों पर भगवा ध्वज लगाए गए थे। इसी कड़ी में 11 जनवरी 2026 को टैगोर वार्ड, जवाहर वार्ड, गणेश वार्ड, जयप्रकाश वार्ड और विकास वार्ड के संयुक्त तत्वावधान में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
समाज का आरोप है कि 9 और 10 जनवरी की रात्रि में असामाजिक तत्वों द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से विभिन्न स्थानों पर लगे भगवा ध्वजों को हटाकर मुख्य मार्ग से दूर गंदगीयुक्त स्थानों पर ले जाकर जला दिया गया। इस कृत्य से हिन्दू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिससे समाज में रोष और तनाव की स्थिति निर्मित हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थाना बैतूल गंज में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सकल हिन्दू समाज ने ज्ञापन के माध्यम से भविष्य में प्रस्तावित धार्मिक आयोजनों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 08:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / भगवा ध्वज जलाने की घटना को लेकर सकल हिन्दू समाज ने किया विरोध प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कुरसना कूप का सागौन चोरी कर ले जा रहे थे चोर,सभी आरोपी फरार

patrika news
बेतुल

हनुमानडोल मंदिर में फिर चोरी की कोशिश, गेट और दरवाजे तोड़े

betul news
बेतुल

पांच दिन में भी नहीं हो सका पाइप लाइन शिफ्टिंग का काम

betul news
बेतुल

जनसुनवाई में छलका ग्रामीणों का दर्द, पानी-बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर उठे सवाल

betul news
बेतुल

राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने 10 किमी पीछा कर पुलिस के साथ पकड़ा गोवंश से भरा आईसर ट्रक

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.