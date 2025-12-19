नगर पालिका को मिलेगी नई पहचान, 15 हजार स्क्वायर फीट में बनेगी जी प्लस थ्री आधुनिक बिल्डिंग

बैतूल। नगर पालिका परिसर में जल्द ही एक नई और आधुनिक जी प्लस 3 (चार मंजिला) बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। यह भवन करीब 15 हजार स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, जिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए की लागत आएगी। नगर पालिका की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि तकनीकी स्वीकृति अभी शेष है। तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

वर्तमान में नगर पालिका की स्वच्छता शाखा जिस भवन में संचालित हो रही है, वह पूरी तरह से जर्जर और क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंच चुका है। भवन का पिछला हिस्सा तो कई साल पहले ही जर्जर होने के कारण उपयोग के लायक नहीं रह गया था। इसके बावजूद मजबूरी में शेष हिस्से में विभिन्न शाखाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों और आम नागरिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में भवन की स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने पुरानी इमारत के स्थान पर नई बिल्डिंग निर्माण का निर्णय लिया है। प्रस्तावित भवन चार मंजिला होगा और इसमें आधुनिक सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि नई बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। नगर पालिका द्वारा इस भवन निर्माण को लेकर पिछले चार-पांच वर्षों से चर्चा की जा रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण से योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही थी। चालू वर्ष में परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को विधिवत शामिल किया गया, जिसके बाद अब तैयारी तेज हो गई है। भवन के लिए ड्राइंग डिजाइन और स्ट्रक्चर नक्शा तैयार कर लिया गया है, जिसे तकनीकी स्वीकृति के लिए नगरीय प्रशासन को भेजा जाना है। नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि सभी स्वीकृतियां मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। नई बिल्डिंग के बनने से न केवल कार्यालय व्यवस्था सुचारु होगी, बल्कि नगर पालिका परिसर को भी एक नया और व्यवस्थित स्वरूप मिलेगा।