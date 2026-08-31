राजस्थान में ठगी का नया जाल: 399 सिम से करोड़ों की धोखाधड़ी से ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ तक, कैसे बचें?

राजस्थान में सामने आए हालिया साइबर ठगी के मामले बताते हैं कि अपराधियों के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। कहीं फर्जी सिम और सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं नकली कॉल सेंटर, व्हाट्सऐप पर अधिकारी या बॉस बनकर संदेश और रिश्तेदार बनकर भावनात्मक दबाव डाला जा रहा है। सरकारी योजनाओं से जुड़ी गड़बड़ियां भी इस समस्या का दूसरा पहलू सामने लाती हैं। इन मामलों में पुलिस की कार्रवाई हुई है, लेकिन घटनाएं यह भी बताती हैं कि डिजिटल सतर्कता अब हर नागरिक के लिए जरूरी हो गई है।