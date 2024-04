17,418 मतदाताओं को नहीं भाया एक भी प्रत्याशी

17,418 voters did not like even a single candidate लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी या पार्टी पसंद नहीं आने पर मतदाता नोटा का उपयोग कर सकता है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में क्षेत्र की आठ विधानसभा क्षेत्रों में 17,418 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया।

लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी या पार्टी पसंद नहीं आने पर मतदाता नोटा का उपयोग कर सकता है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में क्षेत्र की आठ विधानसभा क्षेत्रों में 17,418 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया।

इतना ही नहीं, डाक मत में भी 30 ने नोटा को चुना। वर्ष 2014 के चुनाव में इससे अधिक 19,698 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। वोट शेयरिंग 1.79 प्रतिशत रही थी। गत लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 3,27,559 मतदाताओं ने ईवीएम पर नोटा का बटन दबाया था। वोट शेयरिंग 1.01 प्रतिशत रही थी। निर्दलीय के रूप में ताल ठोककर गणित बिगाडऩे की चाह रखने वालों को नोटा से थोड़े अधिक 3 लाख 47 हजार 584 मत मिले थे। इनकी वोट शेयरिंग 1.07 प्रतिशत रही।