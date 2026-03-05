बोर्ड की तर्ज पर होंगी 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं: 7 मार्च से आगाज, थानों में सुरक्षित रखवाए पेपर

थानों से स्कूलों तक पेपर पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक पुख्ता वितरण प्रणाली तैयार की है। पीईईओ (पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) और यूसीईईओ (शहरी क्लस्टर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) के माध्यम से प्रश्नपत्र स्कूलों तक सुरक्षित पहुंचाए जाएंगे। तय प्रोटोकॉल के तहत संबंधित अधिकारी थानों से पेपर प्राप्त कर परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों तक पहुंचाएंगे।