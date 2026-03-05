बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा 8 मार्च को

प्रदेश में बालिकाओं को सैन्य शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा-2026 8 मार्च को होगी। परीक्षा सुबह 11बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा की निगरानी के लिए विभाग ने बीकानेर मुख्यालय पर एक विशेष कंट्रोल रूम का गठन किया है। इसमें सहायक निदेशक से लेकर सहायक कर्मचारी तक 14 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है।