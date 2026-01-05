5 जनवरी 2026,

भीलवाड़ा

स्कूलों में ‘उत्सवों’ की झड़ी, परीक्षा की तैयारी पर ‘ब्रेक’: 22 को रामलला प्राण-प्रतिष्ठा का जश्न

- शिक्षा विभाग का नया कैलेंडर: जनवरी के 31 दिनों में होंगे 13 आयोजन - शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा, बोले- 'कोर्स अधूरा, पढ़ाएं या उत्सव मनाएं'

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 05, 2026

Schools will celebrate the consecration of Ram Lalla on the 22nd.

Schools will celebrate the consecration of Ram Lalla on the 22nd.

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस बार जनवरी का महीना पढ़ाई से ज्यादा 'उत्सवों' के नाम रहने वाला है। शिक्षा विभाग ने जनवरी माह के लिए उत्सवों का एक लंबा-चौड़ा कैलेंडर जारी किया है। इसमें सबसे खास आकर्षण 22 जनवरी का आयोजन होगा। पिछले साल अयोध्या में हुए रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की याद में इस वर्ष 22 जनवरी को सभी स्कूलों में 'विशेष उत्सव' मनाया जाएगा। हालांकि, परीक्षाओं के ऐन वक्त पहले आयोजनों की इस फेहरिस्त ने विवाद भी खड़ा कर दिया है।

विभाग के अनुसार इन आयोजनों का उद्देश्य विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। इसकी शुरुआत 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती (युवा दिवस) से होगी और समापन 30 जनवरी को शहीद दिवस के साथ होगा।

13 उत्सवों का 'पहाड़', 26 जनवरी की भी तैयारी

शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जनवरी में कुल 13 कार्यक्रम होंगे। इनमें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का मुख्य समारोह भी शामिल हैं। विभाग ने सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि ये आयोजन शैक्षणिक गरिमा के साथ किए जाएं।

'विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़'

एक ओर विभाग इसे सांस्कृतिक विकास बता रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं सिर पर है मार्च में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। जनवरी का समय कोर्स रिविजन और प्रैक्टिकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक तरफ जर्जर भवनों से शिफ्टिंग की मारामारी है, दूसरी तरफ उत्सवों की तैयारी। ऐसे में शिक्षक पढ़ाएंगे कब। राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) नीरज शर्मा का कहना है कि इतने अधिक आयोजनों से शैक्षणिक कैलेंडर पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा और इसका सीधा असर परीक्षा परिणामों पर पड़ेगा।

जनवरी में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव

  • 12 जनवरी : स्वामी विवेकानंद जयंती
  • 13 जनवरी : लोहड़ी उत्सव
  • 14 जनवरी : मकर संक्रांति उत्सव
  • 15 जनवरी : करियर दिवस
  • 22 जनवरी : प्रभु रामलला प्राण-प्रतिष्ठा दिवस
  • 23 जनवरी : नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती, देशप्रेम दिवस, वसंत पंचमी एवं सरस्वती जयंती
  • 24 जनवरी : सूर्य नमस्कार दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस
  • 26 जनवरी : गणतंत्र दिवस समारोह

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

