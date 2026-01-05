स्कूलों में ‘उत्सवों’ की झड़ी, परीक्षा की तैयारी पर ‘ब्रेक’: 22 को रामलला प्राण-प्रतिष्ठा का जश्न

एक ओर विभाग इसे सांस्कृतिक विकास बता रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं सिर पर है मार्च में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। जनवरी का समय कोर्स रिविजन और प्रैक्टिकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक तरफ जर्जर भवनों से शिफ्टिंग की मारामारी है, दूसरी तरफ उत्सवों की तैयारी। ऐसे में शिक्षक पढ़ाएंगे कब। राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) नीरज शर्मा का कहना है कि इतने अधिक आयोजनों से शैक्षणिक कैलेंडर पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा और इसका सीधा असर परीक्षा परिणामों पर पड़ेगा।